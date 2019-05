Giovanissimi, il Canaletto di Sparvieri cede solo ai rigori con il Savona

Passati in vantaggio nei tempi supplementari con De Jesus i "canarini" vengono raggiunti a pochi minuti dal termine. I rigori sono fatali agli spezzini. In finale il Savona troverà il Vado

La Spezia - Termina a Santa Margherita Ligure il sogno del Canaletto Sepor di accedere alla finalissima per il titolo regionale Giovanissimi con il Vado.

I canarini di Luca Sparvieri vengono superati nella gara di spareggio dopo i calci di rigore dal Savona. Dopo i tempi regolamentari molto equilibrati è la premiata ditta Del Bello, assist delizioso, e De Jesus con bel pallonetto a portare in vantaggio i gialloblu alla fine del primo tempo supplementare. Dopo un paio di minuti del secondo tempo supplementare è lo stesso De Jesus ad avere il colpo del ko, ma a tu per tu con il portiere savonese tirava alto. A tre minuti dal termine, sugli sviluppi di un angolo, il gol del Savona di testa. Ai calci di rigore si va ad oltranza, vince il Savona, ma il Canaletto esce a testa alta.

Deluso al termine, ma fiero dei suoi ragazzi il mister Luca Sparvieri: «Una partita assurda a raccontarla in poche parole - afferma il tecnico dei canarini- Potevamo chiuderla, ma non ce l’abbiamo fatta, il calcio è bello, ma fa anche maledettamente male. Comunque sono orgoglioso dei ragazzi, oggi hanno dato tutto e sono fiero del cammino fatto fino ad oggi e di come questo gruppo sia riuscito a portare entusiasmo attorno a loro e a tutto l’ambiente. Sono sicuro che questa squadra sarà di nuovo lì a giocarsi il titolo il prossimo anno».

Nella foto, due tra i migliori prodotti della cantera gialloblu, Francesco Del Bello e Dario Ciccarello, protagonisti anche nella Rappresentativa regionale della Liguria al recente Torneo delle Regioni.



Canaletto Sepor-Savona 1-1 (7-8 dcr)

Marcatori: 13’pts De Jesus (C), 12’sts Bignone (S)



Canaletto Sepor: Seganti, Bucchignani, Da Pozzo, Tattoli, Del Bello, Saloni, Giannini, Rossi, Caputo, De Lucia, Ciccarello. Entrati: Bianchini, Maloni, Fiorini, Castiello, De Jesus. A disp. Gaggini, Tamba. All. Sparvieri.



Savona: Tirio, Ghibaudo, Bianchi, Bozzo, Bevilacqua, Bignone, Briano, Salciccia, Polito, Damonte, Pische. A disp.Allegri, Brignone, Leone, Rossini, Lops, Nacci, Cuka, Bruna, Gamba. All. Errico.