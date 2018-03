Giovanissimi Regionale, resta tutto invariato al vertice della classifica

Gli attesi big match di giornata terminano tutti i pareggio e, cosi, la classifica resta invariata, mentre sorride la formazione del Molassana Boero.

b>La Spezia - Dopo la ventunesima giornata campionato, resta tutto invariato al vertice della classifica del campionato regionale riservato alla categoria dei Giovanissimi. Ligorna, Tarros Sarzanese, Goliardicapolis e James, infatti, hanno pareggiato nei due big match di giornata, mentre è stata una giornata che ha sorriso alla formazione del Molassana Boero, che grazie alla netta vittoria contro il Ceparana si porta ad un solo punto dalla zona qualificazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la ventunesima giornata di campionato. Termina 1-1 il primo big match di giornata, ovvero James – Ligorna. Sul terreno dell'impianto sportivo di Sori aprono le marcature li ospiti con Montecchiesi, rispondono i padroni di casa con Manarda che fissa il definitivo pareggio. La Tarros Sarzanese di Segurini esce indenne, e forse con un pizzico d'amaro in bocca, dal big match contro la Goliardicapolis. Al Sanguinetti termina 1-1 con gli spezzini che passano in vantaggio con Maurelli, abile a sfruttare l'errore dell'estremo difensore Piazza, per poi venir ripresi dalla rete di Aconito, che capitalizza al meglio l'assist fornito da Cadenasso. Grazie alla netta affermazione contro il Ceparana, decisive le reti di Onorio, Diene ( 2 ), Tabbiani ( 2 ) e Ricciardulli, sale al quinto posto la formazione del Molassana Boero che supera la Lavagnese, quest'ultima sconfitta 4-1 dall'Athletic Club Liberi. Sale in classifica anche la formazione del Bogliasco che davanti al proprio pubblico batte nettamente l'Arci Pianazze, fanalino di coda del campionato. Sul terreno di Bogliasco sono decisive le reti realizzate da Traversone, Dalessio, Viola, entrambi a segno con una doppietta, e Sanvito, quest'ultimo autore di una pregevole tripletta per il definitivo 8-0. Chiude la giornata il pareggio interno del Canaletto Sepor contro l'Angelo Baiardo. Al Tanca, quartier generale dei canarini, aprono le marcature gli spezzini con Ciccarello, pareggiano i draghetti di Gardella con la rete du Salamone per il definitivo 1-1. Ha ossservato il turno di riposo la formazione del Rivasamba. Prossimo turno ( 10/11-03 ) - Angelo Baiardo – Molassana Boero; Arci Pianazze – Goliardicapolis; Ceparana – Bogliasco; Lavagnese – James; Rivasamba – Canaletto Sepor; Tarros Sarzanese - Athletic Club Liberi.



Risultati ventunesima giornata

Athletic Club Liberi – Lavagnese 4-1

Canaletto Sepor – Angelo Baiardo 1-1

Bogliasco – Arci Pianazze 8-0

Goliardicapolis – Tarros Sarzanese 1-1

James – Ligorna 1-1

Molassana Boero – Ceparana 6-0

Ha riposato il Rivasamba



Classifica - Ligorna 48; Tarros Sarzanese 40; Goliardicapolis 35; James 29; Molassana Boero, Lavagnese 28; Bogliasco, Athletic Club Liberi 27; Rivasamba 26; Canaletto Sepor 17; Angelo Baiardo 15; Ceparana 13; Arci Pianazze 7.