Giovanissimi Regionale, il Ligorna prova la fuga

La formazione genovese batte la Goliardicapolis e si porta a + 6 dalla Tarros Sarzanese, che impatta contro il Molassana Boero. Il Canaletto Sepor travolge l’Arci Pianazze.

La Spezia - Il Ligorna passa indenne nella difficile trasferta il casa della Goliardicapolis, per il big match della 19esima giornata, e allunga in classifica portandosi a +6 dalla Tarros Sarzanese. I rossoneri, infatti, non vanno oltre il pareggio in casa del Molassana Boero, per gli spezzini a segno il difensore Keoma per l’uno a uno finale, mentre sale in zona play off la formazione dello James. Il Bogliasco batte la Lavagnese, mentre centrano la vittoria le formazioni del Canaletto Sepor e del Rivasamba. Di seguito il risultati e la classifica del turno infrasettimanale.





Risultati 19esima giornata

Athletic Club Liberi – James 0-1

Canaletto Sepor – Arci Pianazze 7-0

Bogliasco – Lavagnese 2-0

Goliardicapolis – Ligorna 1-2

Molassana Boero – Tarros Sarzanese 1-1

Rivasamba -Ceparana 5-1



Classifica - Ligorna 44; Tarros Sarzanese 38; Goliardicapolis 33; James 28; Lavagnese 27; Athletic Club Liberi 24; Bogliasco, Rivasamba 23; Molassana Boero 22; Canaletto Sepor 15; Angelo Baiardo 14; Ceparana Calcio 12; Arci Pianazze 7.