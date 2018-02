Giovanissimi La Spezia, Don Bosco Spezia Calcio campione d'inverno

I Salesiani di Vaccarezza battono il Real Fieschi e si laureano campioni d'Inverno. Bene il Valdivara che batte il Mamas e si conferma al secondo posto. Oggi il turno infrasettimanale.

La Spezia - Primo vero bilancio della stagione del campionato provinciale riservato alla categoria dei Giovanissimi: il Don Bosco Spezia Calcio è campione d'inverno. Successo platonico quanto indicativo, se è vero che solitamente fa da viatico al trionfo finale. Un titolo che non fa una piega: il 4-0, esatto in forma e sostanza, ottenuto al Comunale di Cogorno contro il Real Fieschi, decisive le reti realizzate da Sarti, autore di una doppietta e sempre più capocannoniere del campionato, Massini e Giuliano, conferma una squadra tosta, imbattuta da dodici giornate ufficiali non certo per caso. A rafforzare ancor più lo strapotere dei ragazzi di Andrea Vaccarezza ci sono i numeri: 82 reti realizzate contro le solo 3 incassate che di fatto fanno dei rossoneri il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Se non sono numeri da record, credo, poco ci manca. Distaccata di cinque lunghezze dalla corazzata rossonera, troviamo la formazione del Valdivara 5 Terre che consolidano la seconda piazza grazie alla vittoria arrivata al Colombo contro il Mamas Giovani, fanalino di coda del campionato. Vittoria arrivata grazie alle reti di Bocino, Piva, Figoli e Caravella, mentre per gli ospiti a segno ci va Sala per il definitivo 4-1.Le reti di Pavan e Giovanelli regalano la vittoria al Colli Ortonovo che sbanca il campo del Magra Azzurri e, complice la sconfitta casalinga del Ceparana contro la Santerenzina, quest'ultima a segno con Martinez per il definitivo 1-0 , si piazza al terzo posto. Si divido la posta in palio le formazioni del Club Levante e dell'Arci Pianazze, mentre il Colli Ortonovo “B” batte 2-1 il Canaletto Sepor grazie alle reti di Salvetti e Gianfranchi. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra La Foce ed il Rivasamba Oggi in programma il turno infrasettimanale con i seguenti incontri: Arci Pianazze – Magra Azzurri; Colli Ortonovo – La Foce; Colli Ortonovo “B” - Valdivara 5 Terre; Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor; Mams Giovani – Il Borgo; Rivasamba – Ceparana; Santerenzina – Real Fieschi.





Risultati 14esima giornata

Canaletto Sepor – Colli Ortonovo “B” 1-2

Ceparana – Santerenzina 0-1

Club Levante – Arci Pianazze 1-1

La Foce – Rivsamba 0-0

Magra Azzurri – Colli Ortonovo 0-2

Real Fieschi – don Bosco Spezia Calcio 0-4

Valdivara 5 Terre – Mamas Giovani 4-1



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 34; Valdivara 5 Terre 29; Colli Ortonovo, Ceparana Calcio 26; Santerenzina, Real Fieschi 24; Arci Pianazze 15; Rivasamba, Canaletto Sepor 14; La Foce 12; Club Levante 10; Il Borgo, Magra Azzurri 7; Mamas Giovani 0.