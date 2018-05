Giovanissimi Fascia B, ufficializzato il calendario della fase finale

Esordio in trasferta per lo Spezia Calcio che sarà impegnato al Pertini di Genova contro il Genoa.

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noti i raggruppamenti dei due gironi finali del campionato regionale riservato alla categoria dei Giovanissimi Fascia B. Nel Quadrangolare 1 figurano le formazioni del Savona, Goliardicapolis, Vado e Ligorna, mentre nel Quadrangolare 2 lo Spezia Calcio, unica formazione spezzina impegnata in questa importante fase finale, si giocherà lo chance di qualificazione contro le formazioni del Genoa, Sampdoria e Athletic Club Liberi. Il calendario dei quadrangolari, sulla base del sorteggio tenutosi il giorno 14 maggio, alle ore 15.30, presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova come da Comunicato Ufficiale n. 70/12 del 10.05.2018, risulta essere il seguente:



Quadrangolare 1

1° giornata- 20 Maggio: Ligorna – Savona, Comunale di Ligorna ore 10:30

1° giornata- 20 Maggio: Goliardicapolis – Vado, San Desiderio di Genova ore 18;00

2° giornata- 23 Maggio: Savona – Goliardicapolis, Picasso di Qulinao ( SV ) ore 17;00

2° giornata- 23 Maggio: Vado – Ligorna, Dagnino di Vado ( SV ) ore 17;00

3° giornata- 26/27 maggio: Goliardicapolis – Ligorna, campo e ora da destinare

3° giornata- 26/27 maggio: Savona – Vado, campo e ora da destinare





Quadrangolare 2

1° giornata- 20 Maggio: Genoa – Spezia Calcio, Pertini di Genova ore 17;00

1° giornata- 20 Maggio: Sampdoria – Athletic Club Liberi, Garrone di Bogliasco ( GE ) ore 17;00

2° giornata- 23 Maggio:Spezia Calcio – Sampdoria, Ferdeghini di La Spezia ore 18;00

2° giornata- 23 Maggio: Athletic Club Liberi – Genoa, Mons. Sanguinetti di Genova ore 16;00

3° giornata- 26/27 maggio: Sampdoria – Genoa, campo e ora da destinare

3° giornata- 26/27 maggio: Spezia Calcio – Athletic Club Liberi. campo e ora da destinare





Al termine delle tre giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone verrà ammessa alla finale di categoria che si disputerà in gara unica in campo neutro.

In caso di parità al primo posto tra due squadre, verrà disputata una gara di spareggio per determinare l’ammissione alla finale.

In caso di parità al primo posto tra tre o quattro squadre, verrà stilata tra le stesse una graduatoria che terrà conto, nell’ordine:

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

2. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone finale;

4. del maggior numero di reti segnate nell’intero girone finale;

5. del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Le prime due squadre classificate disputeranno una gara di spareggio per determinare l’ammissione alla finale.



Si ricorda che nel corso della Fase Finale (compresi gli eventuali spareggi e la gara di finale), i calciatori incorreranno nella squalifica per recidività ogni 2 ammonizioni.