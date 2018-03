Giovanissimi Fascia B, lo Spezia vola, la Tarros Sarzanese ci conferma

La squadra di Tonelli centra la sedicesima vittoria stagionale vola a +15 dalla seconda, mentre i rossoneri di Lunghi battono l'angelo Baiardo e restano in zona playoff.

La Spezia - Nella giornata del rinvio della partita tra la Virtus Entella ed il Levanto Calcio, spicca il salto quasi matematico - a dirla tutta è pura formalità - dello Spezia Calcio verso la qualificazione alla fase finale regionale, mentre resta accesa la lotta per le ultime tre posizioni con la Tarros Sarzanese che aggancia al terzo posto la Goliardicapolis e mantiene invariati i punti di distacco dall'Athletic Club Liberi. Perdono terreno le formazioni del Bogliasco e dell'Entella, entrambi sconfitte nei rispettivi incontri. Come detto in apertura lo Spezia Calcio avanza a grandi passi verso la qualificazione matematica grazie alla preponderante prestazione del San Desiderio di Genova, che ha mandato ko la Goliardicapolis nel big match di giornata. Netto il divario in campo, con i valori tecnici degli aquilotti che sono emersi con il passare dei minuti. Al “San Desiderio” decidono le reti di Bordin, Piccoli e Conte per il definitivo 3-1. Complice la sconfitta dei poliziotti, sale al secondo posto la formazione del Ligorna che sbanca il Tanca per 2-1 contro il Canaletto Sepor. Continua il momento positivo della Tarros Sarzanese di mister Lunghi che dopo aver sbancato il campo del Bogliasco si conferma al Berghini grazie alla rete di Palagi che firma il definitivo 1-0 contro l'Angelo Baiardo. Si conferma quinta forza del campionato la formazione genovese dell'Athletic Club Liberi che davanti al proprio pubblico rifila un poker di reti al Bogliasco, mentre perdono terreno dalla zona qualificazioni le formazioni dell'Entella e appunto, del Bogliasco. Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria lo James che batte 3-1 l'Entella, mentre chiude la giornata la netta vittoria del Ca De Rissi contro il Ceparana Calcio, fanalino di coda del campionato.





Prossimo turno - Angelo Baiardo – Goliardicapolis; Ceparana – Tarros Sarzanese; Entella – Ca De Rissi; Bogliasco – James; Levanto – Canaletto Sepor; Ligorna – Athletic Club Liberi; Spezia – Virtus Entella.



Risultati diciannovesima giornata

Athletic Club Liberi – Bogliasco 4-0

Ca De Rissi – Ceparana 6-0

Canaletto Sepor – Ligorna 1-2

Goliardicapolis – Spezia 1-3

James – Entella 3-1

Tarros Sarzanese – Angelo Baiardo 1-0

Virtus Entella – Levanto rinviata



Classifica - Spezia Calcio 50; Ligorna 35; Goliardicapolis, Tarros Sarzanese 34; Athletic Club Liberi 31; Entella, Bogliasco 29; Canaletto Sepor, Ca De Rissi, Angelo Baiardo 23; Virtus Entella (*) 22; James (*) 20; Levanto Calcio (**) 10; Ceparana 5.



*- Una partita da recuperare

** - due partite da recuperare