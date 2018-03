Giovanissimi Fascia B, la Tarros Sarzanese di Lunghi c'è

I rossoneri, grazie alla rete di Oldoini, sbancano il campo del Bogliasco e si portano nuovamente in zona qualificazione. Prosegue la striscia positiva di risultati della capolista Spezia.

La Spezia - Prosegue la marcia solitaria della capolista Spezia Calcio, i piccoli acquilotti di Tonelli hanno centrato la quindicesima vittoria stagionale, mentre grazie alla vittoria conquistata nel big match contro il Bogliasco sale in zona qualificazione la formazione della Tarros Sarzanese di Walter Lunghi. Sorride anche l'Entella che batte l'Angelo Baiardo e sale al quinto posto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la diciottesima giornata del campionato regionale riservato alla categoria dei Giovanissimi di Fascia B del Girone B. Grazie alle reti di Conte e Garzia lo Spezia Calcio di Tonelli batte al “Bruno Ferdeghini” l'Athletic Club Liberi e festeggia, come detto in apertura, la quindicesima vittoria stagionale. Tre punti che servono alla corazzata spezzina per aumentare momentaneamente il proprio vantaggio dalla Goliardicapolis, che questo pomeriggio scende in campo contro il Ceparana, Grazie alla vittoria conquistata contro il Ca De Rissi, il Ligorna, si conferma al terzo posto, mentre sale in classifica la Tarros Sarzanese. I rossoneri di Walter Lunghi, infatti, espugnano il campo del Bogliasco grazie alla rete di Oldoini e si portano nuovamente in piena zona qualificazione. Grazie alla vittoria contro l'Angelo Baiardo sale al quinto posto l'Entella, che sorpassa in classifica il Bogliasco. Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra la Virtus Entella ed il Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Saloni, Linari e Granados. Rinviata la partita tra il Levanto Calcio e lo James. Prossimo turno ( 10/11-03 ) - Athletic Club Liberi – Bogliasco; Ca De Rissi – Ceparana; Canaletto Sepor – Ligorna; Goliardicapolis – Spezia Calcio; James – Entella; Tarros Sarzanese – Angelo Baiardo; Virtus Entella – Levanto Calcio.



Risultati diciottesima giornata

Ceparana – Goliardicapolis partita in programma oggi

Entella – Angelo Baiardo 3-1

Bogliasco – Tarros Sarzanese 0-1

Levanto Calcio – James rinviata

Ligorna – Ca De Rissi 2-1

Spezia Calcio – Athletic Club Liberi 2-1

Virtus Entella – Canaletto Sepor 3-3

Classifica - Spezia Calcio 47; Goliardicapolis (*) 33; Ligorna 32; Tarros Sarzanese 31; Entella, Bogliasco 29; Athletic Club Liberi 28; Canaletto Sepor, Angelo Baiardo 23; Virtus Entella 22; Ca De Rissi 20; James (*) 17; Levanto Calcio (*) 10; Ceparana (*) 4.



*- Una partita da recuperare