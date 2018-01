Giovanissimi Fascia B, bene le spezzine

Lo Spezia si conferma capolista e cala la manita all'Angelo Baiardo, mentre vincono le formazioni del Levanto calcio e della Tarros Sarzanese. Pareggio esterno per il Canaletto Sepor.

La Spezia - La dodicesima giornata del campionato regionale riservato alla categoria dei Giovanissimi Fascia B va in archivio con l'ennesima vittoria stagionale della capolista Spezia Calcio. La formazione di mister Tonelli passa anche allo Strinati di Genova grazie alle reti di Bracco, Di Giorgio, Conte Lorenzo, Bordin e Conte Nicholas che fissano il definitivo 5-2 contro l'Angelo Baiardo. Perde terreno dalla capolista la formazione della Goliardicapolis, quest'ultima fermata sul risultato di 1-1 dal Bogliasco, mentre accorcia le distanze dal secondo posto la formazione spezzina della Tarros Sarzanese. I rossoneri, che riscattano la bruciante sconfitta del turno precedente in casa dello James, travolgono al Berghini la Virtus Entella grazie alle reti di Lunghi, Branca, Butteri, Devizia e Palagi per il definitivo 5-0. Si conferma quarta forza del campionato la formazione genovese dell'Athletic Club Liberi che passa sul campo dello James per 4-1. Grazie al poker di reti siglato contro il Ligorna, sale in classifica la formazione dell'Entella, mentre il Canaletto Sepor impatta 1-1 in casa del Ca De Rissi. Chiude la giornata la vittoria storica del Levanto Calcio che grazie alle reti di Contardi, quest'ultimo a segno con una doppietta, Caputo, Federico e Sebastiano Contardi firmano l'impresa sul campo del Ceparana Calcio, nuovo fanalino di coda del campionato. Prossimo turno ( 27-28/01 ) - Athletic Club Liberi – Ca De Rissi; Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese; Goliardicapolis – James; Levanto Calcio – Entella; Ligorna – Bogliasco; Spezia – Ceparana; Virtus Entella – Angelo Baiard.



Risultati dodicesima giornata

Angelo Baiardo – Spezia 2-5

Ca De Rissi – Canaletto Sepor 1-1

Ceparana Calcio – Levanto Calcio 0-5

Entella – Ligorna 4-1

Bogliasco – Goliardicapolis 1-1

James – Athletic Club Liberi 1-4

Tarros Sarzanese – Virtus Entella 5-0



Classifica - Spezia Calcio 31: Goliardicapolis 25; Tarros Sarznaese 22; Athletic Club Liberi 21; Bogliasco 20; Entella 18; Canaletto Sepor, Angelo Baiardo 17; Ca De Rissi 16; Ligorna, James 14; Virtus Entella 11; Levanto Calcio 6; Ceparana 4.