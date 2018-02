Giovanissimi Chiavari, Sammargheritese – Real Fieschi, una sfida lunga oltre due mesi

Gli orange di Giacobbe chiamano, i biancoazzurri rispondono. Numeri da record, ritmo inarrestabile, in attesa del confronto diretto. Male le spezzine.

La Spezia - La Sammargheritese chiama, trascinata dalla rete di Shelton che ha deciso il big match contro l'Entella. Il Real Fieschi risponde con le magie di Falcone e Placido che firmano il definitivo 2-0 contro il Don Bosco Spezia Calcio e, cosi, i biancoazzurri di mister Cesaretti restano a -1. E' un testa a testa senza tregua tra le due squadre, un botta e risposta che ormai va avanti da diverse settimana, in attesa dello scontro diretto del 25 marzo. Il countdown è ancora lungo, lunghissimo: l'appuntamento è in programma alla 18.a giornata al Broccardi di Santa Margherita Ligure, a otto giornata dalla fine del campionato. In ogni caso la marcia della Sammargheritese e del Real Fieschi è da record e sembra inarrestabile. Chi li ferma più? Gli orange di Giacobbe vantano il maggior numero di vittorie conquistate (11 ), oltre ad essere rimasta l'unica squadra ancora a secco di sconfitte, e una difesa bunker con solo cinque reti incassate in dodici partite. L'ultima rete incassata risale alla partita vinta contro il Pieve “B” 4-1. Il Real Fieschi replica con altre cifre da capogiro: miglior attacco con 57 reti e miglior differenza reti ( 50 ). Quello del 25 marzo potrebbe dunque essere il match decisivo. Ma andiamo a vedere brevemente il dettaglio delle restanti partite. Si dividono equamente la posta in palio le formazioni del Golfo Proreccocamogliavegno e della Lavagnese che al San Rocco hanno dato via ad un match che alla fine ha visto realizzare per quattro reti. Alla doppietta del bianconero Vattuone, hanno risposto le singole di Perez e Marrale per un pirotecnico 2-2 che serve, forse, di più alla Lavagnese che alla squadra di mister Valle, quarta forza del campionato. Si conferma al quinto posto la formazione della Calavarese. I ragazzi di mister Arata, infatti, hanno centrato la vittoria contro il Golfo Tigullio grazie alla doppietta di Ginocchio e alla singola di Soracco per il definitivo 3-0. Sale al sesto posto il Ligorna “B” e lo fa grazie alla rotonda vittoria conquista in casa del Valdivara 5 Terre di mister Terribile. Al Colombo di Beverino decidono le reti di Libertini, Drazza, Aglione, che trasforma un calcio di rigore, e Cuttle, quest'ultimo a segno con una pregevole doppietta per il definitivo 5-0. Nonostante la doppietta del giovane Gandolfo, il Sestri levante, impatta 2-2 contro il Pieve “B”, quest'ultimo a segno con Rubano e Angiolani, mentre il Villaggio sorpassa in classifica il Valdivara 5 Terre grazie alla netta vittoria conquistata contro il San Maria, fanalino di coda del campionato. Al comunale decidono le reti di Podestà, Martorana e Ratti, entrambi a segno con una doppietta per il definitivo 5-0. Prossimo turno - Calvarese – Valdivara 5 Terre “B”; Don Bosco Spezia Calcio – Villaggio; Entella – Golfo Tigullio; Lavagnese – Real Fieschi; Ligorna “B” - Golfo Proreccocamogliavegno; Santa Maria – Pieve “B”; Sestri Levante – Sammargheritese.



Risultati dodicesima giornata

Golfo Propreccocamgliavegno – Lavagnese 2-2

Golfo Tigullio – Calvarese 0-3

Pieve “B” - Sestri Levante 2-2

Real Fiesschi – Don Bosco Spezia Calcio 2-0

Sammargheritese – Entella 1-0

Valdivara 5 Terre “B” - Ligorna “B” 0-5

Villaggio – Santa Maria 5-0



Classifica - Sammargheritese 34; Real Fieschi 33; Entella 25; Golfo Proreccocamogliavegno 24; Calvarese 22; Ligorna “B”, Lavagnese 21; Don Bosco Spezia Calcio “B” 19; Sestri Levante, Pieve “B” 13; Villaggio 9; Valdivara 5 Terre 6; Golfo Tigullio 3; Santa Maria 0.