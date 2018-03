Giovanissimi Chiavari, Peragallo decisivo nella vittoria della capolista Sammargheritese

Il Don Bosco Spezia Calcio, nonostante la doppietta di Favazza, è sconfitto dal Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno, mentre è stata rinviata la partita del Valdivara 5 Terre.

La Spezia -In attesa di sapere il risultati del recupero tra il Real Fieschi ed il Valdivara 5 Terre, partita rinviata per neve, la Sammargheritese di Giacobbe allunga in classifica grazie alla vittoria ottenuta contro il Ligorna. Al “Comunale” di Ligorna è decisiva la rete realizzata da Peragallo, che regala la tredicesima vittoria stagionale agli “Orange”. Le reti di Cuneo, Mingay, Baroni e Fraguglia, entrambi a segno con una doppietta, regalano la vittoria all''Entella che batte il Villaggio e si conferma terza forza del campionato provinciale riservato alla categoria dei Giovanissimi. Con le reti realizzate da Moscati, Podestà e Acquapendente sale al quarto posto la formazione del Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno che batte il Don Bosco Spezia Calcio, a cui non basta la bella doppietta realizzata da Favazza per il definitivo 3-2. Scivola di una posizione di classifica la formazione della Calvarese che pareggia contro il Pieve “B”, mentre sale in classifica la Lavagnese che grazie alle reti Solari, Garibaldi, Binaj, Sulay, Paganini, Vattuone, Monte, Grasso e Monti, entrambi a segno con una doppietta, batte 11-0 il Golfo Tigullio. Chiude la giornata la netta vittoria del Sestri Levante che al Sivori ne fa 10 al Santa Maria, fanalino di coda del campionato. Prossimo turno - Golfo Proreccocamogliavegno – Real Fieschi; Golfo Tigullio – Ligorna “B”; Pieve “B” - Entella; Sammargheritese – Calvarese; Santa Maria – Don Bosco Spezia Calcio “B”; Valdivara 5 Terre “B” - Lavagnese; Villaggio – Sestri Levante.



Risultati quattordicesima giornata

Calvarese – Pieve “B” 2-2

Don Bosco Spezia Calcio “B” - Golfo Proreccocamogliavegno 2-3

Entella – Villaggio 6-0

Lavagnese – Golfo Tigullio 11-0

Ligorna “B” - Sammargheritese 0-1

Real Fieschi – Valdivara 5 Terre “B” rinviata

Sestri Levante – Santa Maria 10-2



Classifica - Sammargheritese 40; Real Fieschi (*) 36; Entella 31; Golfo Proreccocamogliavegno 28; Calvarese 26; Lavagnese 24; Ligorna, Don Bosco Spezia Calcio “B” 22; Pieve “B” 17; Sestri Levante 16; Villaggio 9; Valdivara 5 Terre “B” (*) 6; Golfo Tigullio 3; Santa Maria 0.



* Una partita da recuperare.