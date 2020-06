Gianmaria Lertora è il nuovo responsabile del settore giovanile della Massese

La Spezia - Con un comunicato stampa la U.S Massese 1919 ha dato il via ufficiale all'attività sportiva del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. La compagine toscana ha inoltre presentato il nuovo Responsabile Tecnico dello stesso Settore Giovanile e Scuola Calcio. La guida della “cantera” bianconera, infatti, è stata affidata allo spezzino Gianmaria Lertora con un passato con le società del Val Di Vara, Riccò le Rondini e Rappresentativa FIGC Ligure; tra i professionisti ha collaborato con Poggibonsi, Pavia, Monza e Udinese, mentre nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Virtus Viareggio.





Di seguito il comunicato: “ U.S Massese 1919 comunica la riapertura delle attività sportive del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, dal 1 luglio 2020. L'incarico della gestione tecnica del settore giovanile e della scuola calcio è stata affidata al Sig. Gian Maria Lertora, che assume l'incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. Il Sig. Lertora proviene da importanti realtà calcistiche dove ha operato nel settore giovanile, tra le società dilettantistiche ha collaborato con le società Val Di Vara, Foce Vara e Rappresentativa FIGC Ligure; tra i professionisti ha collaborato con Poggibonsi, Pavia, Monza e Udinese. Il responsabile tecnico provvederà personalmente nei prossimi giorni a contattare Atleti e Genitori del settore giovanile e della scuola calcio tesserati nella stagione sportiva 2019-2020, per programmare alcune riunioni e prospettare i programmi per la stagione prossima 2020-2021. Si ricorda per chi volesse informazioni o contattare il Sig. Lertora può farlo al numero cellulare 3896746946 oppure alla segreteria del settore giovanile al numero 3318153565 dalle 18.00 alle 20.00”.