Frolla entra e ribalta l'Aquila Montevarchi

La Spezia - Con una bella rimonta la Juniores Nazionale della Fezzanese ribalta l'Aquila Montevarchi inanellando al "Cimma" di Pagliari la terza vittoria consecutiva e quarta in stagione in sei gare disputate.



E dire che la partita si era messa subito in salita per i giovani "Verdi" quando al 13° Parigi batteva Ravecca realizzando direttamente da calcio di punizione. In precedenza un bel colpo di testa di Pieri su rimessa laterale di Russi era finito a pochi centimetri dal palo. Al 34° vicino al raddoppio il Montevarchi con un gran tiro di Parigi che incoccia la base del palo. Si sveglia la squadra di casa che, dopo un paio di tentativi di Pieri e Carlini, trova il pareggio. E' il 43° e Pieri salta il suo diretto marcatore e serve Carlini che insacca l'1 - 1 suo terzo gol nelle ultime due partite e quarta rete stagionale.



La ripresa si apre in equilibrio poi al 59° Russi centra dalla sinistra per Maglione che in area di testa colpisce male con l'azione che sfuma. Al 68° la Fezzanese si porta in vantaggio con un'azione di forza e prorompente di Frolla che batte da fuori area il portiere rossoblu con un gran diagonale. Al 75° ancora Frolla in evidenza: discesa imprendibile a sinistra e centro in mezzo per la battuta al volo di Fabiani su cui si immola un difensore avversario. Al 78° ci riprova direttamente su piazzato Parigi, ma questa volta non si fa sorprendere Ravecca che vola e blocca la sfera. Lungo recupero di 6' minuti con gli ospiti che si gettano in massa alla ricerca dell'attacco, ma la Fezzanese conserva il vantaggio portando a casa tre punti pesanti e preziosi. La squadra di Bonati stacca in classifica proprio l'Aquila Montevarchi salendo a quota 12 punti in terza posizione assieme al San Donato Tavarnelle a due punti dalla capolista Ghivizzano Borgoamozzano.



Tabellino



Fezzanese - Aquila Montevarchi 2 - 1

Marcatori: 13° Parigi (M), 43° Carlini (F), 68° Frolla (F)



Note: ammoniti M. Salku (F), Ferri (M) e Ramadani (M), angoli 6 - 8, rec. 1' e 6'



Fezzanese: Ravecca, Russi, Parziale (46° Simoni), Ambrosi (46° Lazzari), Delvigo, M. Salku, Scappazzoni, Fabiani, Maglione (87° A. Salku), Pieri, Carlini (60° Frolla). All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Centi, Ascoli, Manfredini, Pierotti.



Aquila Montevarchi: Marziano, Ottanelli (83° Fabbrini), Parigi, Ferri (73° Spertilli), Cuccuini, Sati (46° Borgnoli), Dini, Nencioni, Landini (58° Ramadani), Borghesi (46° Maccari), Pareggi. All. Coppi



A disp.: Kisyo, Rullo.



Arbitro: Sig. Matteo Fazioli della Spezia

Assistenti: Sig.ra Denise Zanoni di Chiavari e Sig. Dario Roscelli di Chiavari