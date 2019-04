Fotonotizia, Frolla e Saporiti dal verde della Fezzanese all'azzurro della Nazionale

I due classe 2001 della formazione Juniores Nazionale del sodalizio di Fezzano convocati dal C.T. De Patre nella Rappresentati Nazionale Under 18 LND. Le parole del Vice Presidente Esecutivo dei "Verdi" Ivan Stradini

La Spezia - Direttamente dal Centro Federale di Egna arriva l'immagine che raffigura Francesco Frolla ed Edoardo Saporiti vestiti con l'azzurro della Nazionale. I due giovani calciatori, entrambi classe 2001, che militano con successo nella formazione Juniores Nazionale della Fezzanese sono stati convocati dal C.T. Tiziano De Patre per il raduno in svolgimento dal 1° al 3 di Aprile ad Egna (BZ) e che si concluderà con una gara amichevole. Una foto che riempie di orgoglio ogni tesserato del sodalizio di Fezzano come sottolinea lo stesso Vice Presidente Esecutivo dei "Verdi" di Fezzano Ivan Stradini.



"E' una grande soddisfazione per noi tutti, Società, Staff e giocatori, la convocazione di Francesco Frolla ed Edoardo Saporiti nella Rappresentativa Nazionale Under 18 della LND presso il Centro Federale di Egna." - continua poi il Vice Presidente Esecutivo della Fezzanese - "Il riconoscimento individuale andrà condiviso con i compagni di squadra che hanno permesso loro di esprimesi al meglio. La foto che ritrae i nostri ragazzi in azzurro rappresenta nel migliore dei modi i risultati sportivi raggiunti in questi anni sia con la Prima Squadra che con la formazione Juniores andando oltre ogni più rosea aspettativa."



Frolla, attaccante di ruolo, è alla seconda stagione con la Juniores della Fezzanese con cui nel campionato Juniores Nazionale di quest'anno ha realizzato 11 reti che ne fanno il vice capocannoniere del torneo. Il giocatore vanta alle spalle già l'esordio in Prima Squadra nello scorso campionato contro l'Imperia in Eccellenza e quest'anno in Serie D. Saporiti è invece un trequartista ingaggiato in questa stagione dalla formazione Allievi dello Spezia Calcio. In campionato ha contribuito, insieme ai suoi compagni, al secondo posto in graduatoria ad un punto dalla capolista Savona per la squadra di mister Bonati siglando 8 reti e servendo numerosi assist decisivi ai compagni. La convocazione in Nazionale dei due giovani giocatori "Verdi" rappresenta una bellissima notizia per tutto il movimento del calcio dilettantistico della provincia della Spezia.