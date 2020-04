Formare oggi per ripartire domani: le iniziative del Settore Giovanile e Scolastico

I club come agenzia educativa e formativa di carattere sportivo, cerniera sociale e fornitori di servizi utili all’intero tessuto sociale. Su questi aspetti si sta concentrando l’attenzione del Settore Giovanile e Scolastico nel periodo di emergenza determinato dal Covid-19. Il supporto alle società diventa sia per il momento attuale, quanto per il prossimo futuro, una priorità e la formazione delle strutture organizzative e tecniche delle società di Settore Giovanile, conseguentemente, ne sono l’immediato effetto. In quest’ottica è proprio la formazione a livello territoriale a rappresentare sia l’obiettivo che lo strumento principale del Settore Giovanile e Scolastico. E l’utilizzo della modalità on line ha fatto emergere le potenzialità di una proposta formativa a distanza con numeri di partecipazione inaspettati. La bontà dell’iniziativa, attuata attraverso piattaforme digitali, e quindi con la possibilità di coinvolgere un ampio numero di utenti dislocati in tutto il territorio, ha agevolato la necessità i anticipare i programmi SGS, che già prevedevano per la prossima stagione una serie di iniziative formative rivolte ai tecnici e dai dirigenti delle società. Nello specifico, in questo momento le attività del Settore Giovanile e Scolastico, supportate dai partner che hanno sposato la progettualità SGS come Ferrero, attraverso il programma Kinder Joy of Moving, Eni e Puma, si stanno concentrando su tre obiettivi fondamentali - la formazione interna rivolta ai tecnici e ai delegati SGS, quella relativa all’Area di Sviluppo Territoriale e i focus e gli approfondimenti realizzati per gli atleti e le famiglie - che si affiancano al necessario ascolto e alla costante vicinanza alle società, condotta in primis dai Coordinatori Federali. Per dare seguito e attualizzare la formazione degli staff interni, che prevede un adattamento delle proposte formative SGS alle esigenze contemporanee, è stato avviato un programma di webinar specifici a livello nazionale con i principali attori del Calcio Giovanile e Scolastico che si interfacciano con i tecnici Federali del territorio per preparare alla ripartenza in un contesto profondamente cambiato. Un ciclo di incontri per un confronto diretto sulle qualità e le competenze trasversali necessarie per formare le giovani generazioni, partendo dalle esperienze dirette degli stessi protagonisti. Allo stesso modo è stato attivato un programma a distanza riservato agli staff dell’Area di Sviluppo Territoriale che ha come scopo il trasferimento dei concetti affrontati alle società del territorio, punto di caduta di un programma tecnico che mira a esportare il proprio know how all’interno dei club e, quindi, a ricaduta sui giovani tesserati. Contestualmente, con l’intento di rivolgersi in primis ai giovani calciatori e calciatrici, e poi alle loro famiglie, è stata lanciata la campagna educativa #NoiGiochiamoInCasa. Un’iniziativa che si traduce in una serie di indicazioni di carattere educativo per restare in contatto con gli atleti e le loro famiglie, volta a collezionare i diversi contributi formativi provenienti dall’Area Educativa e gratuitamente messi a disposizione sui canali istituzionali della Federazione e del Settore Giovanile e Scolastico nonché sul sito internet Valori in Rete e rivolto al mondo della Scuola. L’obiettivo è di supportare i giovani e gli adulti coinvolti nella loro educazione sportiva attraverso video tutorial, webinar e approfondimenti dedicati ed utili a superare al meglio, da sportivi, questo difficile momento. Messaggi riguardanti gli aspetti della salute e dei corretti stili di vita a partire della corretta alimentazione ancora più importante in questo periodo di sedentarietà, i valori positivi dello sport, particolarmente utili in questo momento (il rispetto delle indicazioni sanitarie, la condivisione degli spazi, l’impegno e la resilienza, etc.), i cosiddetti life skills, l’insieme di quelle competenze trasversali che fanno dello sport e in particolare del calcio una palestra di vita.