La Spezia- Follo, Canaletto A e Tarros Sarzanese volano nelle semifinali del 7° trofeo “Cesare Mori” rassegna per Esordienti 2006, inserita nella manifestazione denominata “Natale Canarino 2017” con la quale il Canaletto Sepor vuole ricordare personaggi che hanno fatto la storia della gloriosa società canarina del presidente Claudio Cerrone.

Negli Esordienti 2006, il Follo di Marco Rossinelli rifila una cinquina di gol al Mamas con Perez Mendez protagonista con una tripletta, mentre i canarini di Nicola Valtancoli eliminano l’Aullese grazie a Filippo Meoni e Manuel Cecchinelli. Emozionante il match tra il Don Bosco e la Tarros con i salesiani che in vantaggio di due reti si fanno raggiungere nel finale dai sarzanesi.

Esordio anche per i Primi Calci 2009 che si contendono il trofeo intitolato a Pietro Ivani. Scatenati i mini bomber con in evidenza Alessandro Tarantola e Edoardo Bertoncini a segno cinque volte, Yassin El Hasnanoui del Canaletto B che di reti ne firma cinque o Andrea La Loggia del Follo a segno con una doppietta.





Esordienti 2006.

Girone A

Aullese-Canaletto A 0-2

Aullese: Argilla, Calcinari, Neculae, Rosaia, Mariotti, Gentili, Germi, Maccione, Baracchini, Gargiulo, Lazzeroni, Riccò, Mastrini, Bernardini. All. Galleri.

Canaletto A: Vezzi, Simoni, Bartoli, Vergai, Meoni, Montali, Cuccio, Cecchinelli, Milazzo, Pondelli, Serio, Menacho, Mainardi, Di Pelino. All. Valtancoli.

Reti: Cecchinelli, Meoni.

Classifica: Canaletto A 6, Aullese e Tarros B 1.



Girone B

Mamas-Follo 1-5

Mamas-Follo 1-5

Mamas: Rizzo, Pasquali, Agotani, Bultrini, Del Rio, Locci, Padeletti Emanuele, Padeletti Omar, Sala, Vicini. All. Castglione.

Follo: Comiran, Boccardo, Dolesi, Elmazi, Franceschini, Perez Mendez, Rovani Matteo, Rovani Emiliano, Tesone, Tonelli, Torrini, Ronchetti. All. Rossinelli.

Reti: Locci; Tonelli, Ronchetti, Perez Mendez 3.

Classifica: Follo e San Marco 4, Mamas 1.



Girone C

Tarros A-Don Bosco 3-3

Tarros A: Cavazzoni, Chiodetti, Cogliolo, Delussu, Dumani, Fregosi, Landi, Losso, Miserendino, Tintori, Venè. All. Borghini.

Don Bosco A: Nastasi, Uka, Berti, Ferretti Incerti, Torracca, Raso, Oliva, Bravi, Islam, Gianardi, Pieroni. All. Scotti.

Reti: Islam, Gianardi 2; Chiodetti, Cogliolo, Landi.

Classifica: Tarros A 4, Don Bosco 2, Canaletto B 1.



Pulcini 2009: Canaletto B-Follo A 5-1 (Gennazzetti, El Hasnaoui 4; Muolo), Brugnato-Canaletto A 0-10 (Mattiuzzo 2, Ciappei 4, Bonati 2, Cannavale 2), Aullese-Canaletto B 5-1 (Tarantola 2, Bertoncini 3; El Hasnaoui), Follo B-Brugnanto 3-2 (La Loggia 2, Murro; Carlini, Salesiani).



La rassegna continua giovedì con il seguente programma: alle 16.30 San Marco-Colli Ortonovo (2006), alle 17.30 Don Bosco-La Foce (2004), alle 18.40 Magra Azzurri-Canaletto S. (2004). Nel campo a 5 dalle 16, le semifinali dei Primi Calci 2011.

