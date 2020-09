Follo Calcio, Alessandro D'Ascoli è il nuovo maestro di tecnica

Accordo raggiunto tra il Follo Calcio 2012 e Alessandro D'Ascoli. L'ex trequartista di Migliarinese, con la quale ha esordito nel campionato di Serie D, Pieve, Pitelli, Real Valdivara, Canaletto Sepor, Tarros Sarzanese e Don Bosco Spezia Calcio sarà il nuovo “maestro di tecnica” fortemente voluto dal direttore sportivo Alessandro Luciani. Nell’ambito del progetto di crescita tecnica dei ragazzi si inserisce questa figura “nuova” che andrà ad integrare le normali sedute di allenamento. Lo staff si arricchirà della collaborazione specifica di Alessandro D'Ascoli che lavorerà a livello individuale sui ragazzi partendo dal nuovo gruppo della Scuola Calcio e del Settore Giovanile. “Ho insistito tantissimo con la società per avere questa figura – ha dichiarato Alessandro Luciani sulla pagina di facebook della società- Un settore giovanile giovane come il nostro deve puntare sulla crescita dei valori tecnici. C’è troppa tattica in giro anche nei campionati dove non esiste classifica. Dobbiamo dare la giusta importanza al “talento” e non imbrigliarlo, ben venga la fantasia se utilizzata nelle fasi appropriate di gioco”. Soddisfatto anche il neo tecnico bianco azzurro: “ Sono felice di questa grande opportunità che mi ha concesso il Follo Calcio 2012, una giovane società che punta a crescere sempre di più. Ringrazio il presidente Rovani e il direttore sportivo Luciani per avermi concesso di mettere la mia esperienza al servizio dei calciatori più giovani, che sono il nostro futuro”.