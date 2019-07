Follo Calcio 2012, una psicologa nello staff

Follo (SP) - Novità assoluta per il Follo Calcio 2012: la società bianco blu ha deciso di far entrare nello staff una psicologa che sarà al fianco dei giovani calciatori.



Ecco il comunicato della società" Il Follo Calcio comunica di aver inserito nel proprio organico la Dott.ssa Silvia Vagnati, Psicologa. Per migliorare e facilitare le relazioni interpersonali all’interno della scuola calcio in un clima collaborativo (dirigenti, staff tecnico, atleti, famiglie) e per aiutare a comprendere meglio le dinamiche di gruppo delle diverse età evolutive, stimolando le capacità cognitive e motivando gli atleti.

Un ulteriore passo nell'ottica del continuo miglioramento della nostra Scuola Calcio.

Grazie alla professionista, per aver accettato con entusiasmo l'incarico, e alla persona, per le qualità umane che ha sin da subito dimostrato. Buon Lavoro!"