Follo Calcio 2012, confermato mister Barbieri

La Spezia - Sarà ancora Nikolaus Mikael Barbieri il tecnico della formazione dei Giovanissimi 2006 del Follo Calcio 2012. A confermarlo è un comunicato della società che ha spazzato via qualsiasi dubbio sul futuro del tecnico, autore insieme alla sua squadra di un'annata di assoluto valore. Una conferma che era nell'aria da diverso tempo, non solo visti i risultati raggiunti dall'allenatore, ma anche dal feeling con il direttore tecnico Papalardo Michele.

Il comunicato della società "Il Follo Calcio comunica di aver confermato alla guida della formazione Giovanissimi classe 2006, per il secondo anno consecutivo, il Sig. Nikolaus Mikael Barbieri. Anche a lui, come a tutti i collaboratori, i nostri migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione".