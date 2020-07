Follo Calcio 2012, Alessandro Luciani è il nuovo direttore sportivo

Follo ( SP ) - Il Follo Calcio 2012 comunica ufficialmente che sarà Alessandro Luciani, ex responsabile della Scuola Calcio della Tarros Sarzanese, il nuovo direttore sportivo del settore giovanile biancoazzurro. Un arrivo molto importante per la giovane società di Follo che, anno dopo anno, punta a crescere sempre di più.



“ Sono molto felice di entrare a far parte di questa società– ha affermato il nuovo direttore sulla pagina ufficiale Facebook del Follo Calcio 2012 – Personalmente pensavo di dovermi fermare per quest'anno in quanto ritenevo che con questa emergenza sanitaria non avrei trovato gli stimoli giusti e soprattutto un progetto interessante. Invece eccomi qui. Sono arrivato a Follo grazie all'interessamento del direttore generale Piero Rovani, che con grande passione mi ha illustrato i programmi futuri di questa importante società. Il Follo Calcio 2012 ha tutto per fare bene: ha strutture importanti, che poche società possono avere, persone passionali e competenti con le quali abbiamo iniziato a lavorare per l'inizio di questa stagione. Nei giorni scorsi ho già preso visione delle problematiche e sono già al lavoro per risolverle grazie all'entrata in società di persone, allenatori e addetti ai lavori che sicuramente alzeranno il livello della società che comunque è già di ottima fattura”.