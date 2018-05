Fase Nazionale Juniores, pirotecnica vittoria del Fossano

Nel girone degli spezzini della Fezzanese la formazione del Piemonte si impone sul Fenegrò nel finale con un risultato sorprendente. Per passare il turno ai "Verdi" di Bonati serve la vittoria con due gol di scarto

La Spezia - Sabato alla Juniores della Fezzanese contro i lombardi del Fenegrò (nella foto, ndr) servirà una vittoria con due gol di scarto per ottenere il "pass" per i Quarti di Finale della Fase Nazionale. Nel secondo match del raggruppamento a tre squadre del Girone A il Fossano si è infatti imposto in casa dei comaschi con un sorprendente 5 - 6 finale. Partenza pirotecnica nella prima mezzora con il doppio botta e risposta tra Mosca, rete dal limite dell'area su verticalizzazione di Vaccaro, e Nicomede, cross dalla sinistra di Mosca per Barlusconi che appoggia per il tocco ravvicinato del compagno entrato al 3° in vece dell'infortunato Dell'Aquila, in rete per i padroni di casa e Armando e Konaté per gli ospiti. Prima frazione che si chiude sul 3 - 2 per i ragazzi di De Maria che passano a condurre al 40° con Vaccaro che supera il portiere avversario con un inserimento vincere su cross di Belotti. I comaschi padroni di casa sembrano chiuderla ad inizio ripresa con la rete del 4 - 2 realizzata dal neo entrato Curia che finalizza al meglio una rapida ripartenza orchestrata da Vaccaro. Piemontesi che non demordono e la riaprono subito con Moino. A dieci minuti dalla fine ecco il 5 - 3 del Fenegrò, in rete ancora Curia, che sembra chiudere definitivamente la contesa, ma incredibilmente tra l'84° e il 91° il Fossano segna tre reti grazie alla doppietta di bomber Lanfranco e al gol di Brungaj. Epilogo incredibile con il Fenegrò già eliminato e il Fossano che sale a quattro punti con +1 alla voce differenza reti. La Fezzanese di Bonati quindi per passare il turno dovrà imporsi con due reti di scarto nel decisivo match del "Cimma" contro la formazione comasca di mister De Maria in programma Sabato alle ore 15:30.



Tabellino



Fenegrò - Fossano 5 - 6

Marcatori: 11° Mosca (FE), 15° Armando (FO), 17° Nicomede (FE), 29° Konaté (FO), 40° Vaccaro (FE), 56° e 80° Curia (FE), 61° Moino (FO), 84° Brungaj (FO), 90° e 91° Lanfranco (FO)



Fenegrò: Guazzetti, Marson, Barlusconi, Bertelli, Cassina, Bettonte (79° Bonucci), Mosca (71° Ferrari), Guaita, Belotti (46° Curia), Dell’Aquila (3° Nicomede - 60° Gatto), Vaccaro. All. De Maria

A disp. Gatto M., Menarello.



Fossano: Busano, Grasso (32° Moino), Guienne, Brungaj, Chionetti, Scotto, Konatè (50° Gallo), Gasco, Di Salvatore, Armando, Lanfranco. All. Chiappella

A disp. Preka, Sammartino, Xhelali, Rosano.