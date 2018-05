Fase Nazionale Juniores, due squalificati per la Fezzanese

Anche una multa per la società spezzina. Due turni a Cissè del Mori Santo Stefano. Cinque gli squalificati dopo la prima giornata. Sabato, ore 15:30, la decisiva sfida al Fenegrò al "Cimma" di Pagliari

La Spezia - In vista del decisivo impegno di Sabato alle 15:30 al "Franco Cimma" di Pagliari in cui la Fezzanese di mister Bonati si giocherà il passaggio del turno ai Quarti di Finale della Fase Nazionale Juniores ospitando i lombardi del Fenegrò ecco di seguiti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



FEZZANESE - € 400,00

Per avere, i propri sostenitori in campo avverso, in più occasioni nel corso della gara rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di Gara (RA - RAA)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA 3 GIORNATE



BONATI PIERGIORGIO (FEZZANESE)

Per essere uscito più volte dall'area tecnica entrando sul terreno di gioco per circa 5 metri, nella circostanza rivolgeva irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale.



A CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA 2 GIORNATE



CISSE' CEIKHOUNA (MORI S. STEFANO)

Per avere, a gioco fermo, calpestato con forza il piede di un calciatore avversario



SQUALIFICA DI UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE



ZAPPELLI MATTIA (FEZZANESE)

NDOCI KRISTJAN (SAN GIORGIO 1926)

STEFANELLI EMANUELE (SOCCER DREAM PARABITA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA



CIDALE LEONARDO (FEZZANESE)

PIERI MARK (FEZZANESE)