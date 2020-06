FCD La Foce 2013,Daniele Gagliardi è il nuovo presidente.

Cambio importante al vertice della scuola calcio FCD La Foce 2013. Daniele Gagliardi prende il posto del presidente uscente Renato Rossello,che resterà comunque nei quadri dirigenziali.

Il neo presidente ringrazia il precedente e i soci che gli hanno voluto conferire questo incarico .

Di contro, Daniele Gagliardi si sta impegnando a fare in modo che la società possa migliorare, per poter dare un'opportunità ai piccoli atleti, di attuare la propria passione puntando su nuove idee e nuovi obbiettivi.

"Vorrei fare un in bocca al lupo a tutte le altre società per la nuova stagione, spero di incontrarli al più presto sui campi da gioco" conclude Gagliardi.