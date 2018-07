Europeo Under 19, lo spezzino Zaniolo ancora protagonista

La magia del giallorosso manda in rete Kean: l’Italia pareggia contro la Norvegia e centra la qualificazione.

La Spezia - Ha lottato, ha sofferto, per lunghi tratti ha subito ma alla fine ha centrato l'obiettivo. L'Italia under 19 pareggia 1-1 contro la Norvegia, chiude al primo posto il gruppo A e conquista la semifinale dell'Europeo di categoria. Un traguardo che vale doppio, gli Azzurrini sono tra le quattro più belle d'Europa (nel penultimo atto affronteranno Inghilterra, Francia o Ucraina) e si qualificano per il Mondiale under 20, in programma nel maggio 2019 in Polonia. Chiusa la prima frazione di gara sul risultato di zero a zero, nella ripresa i padroni di casa entrano in campo più determinata e si fanno sotto l’area Azzurra. Ma è Scamacca a creare la prima occasione con un destro dal limite dell’area, forte ma centrale ed è facile la parata del portiere. Al 60’ il primo vero pericolo per l’Italia: uno scambio ravvicinato tra Botheim e il subentrato Markovic mette quest’ultimo a tu per tu con Plizzari che, aiutato dall’istinto, devia la palla sopra la traversa. Esattamente due minuti dopo si sblocca la partita: per un fallo molto veniale compiuto in area da Gabbia su Fredriksen viene concesso il penalty che Haland realizza senza esitare. Gli Azzurrini non si buttano giù e reagiscono: prima Pinamonti, con un tiro dalla distanza di poco fuori, e poi uno scambio Kean-Frattesi dentro l’area non concretizzato, fanno suonare il campanello d’allarme per la difesa norvegese. Da una ripartenza gli Azzurrini costruiscono il pareggio: ci pensa Zaniolo all’83’a servire Kean dentro l’area avversaria e lo juventino da distanza ravvicinata non fallisce l’obiettivo. La partita finisce qui, con le migliori occasioni per gli Azzurrini di raddoppiare. Ma tanto basta, l’Italia è in semifinale dell’Europeo e, mai accaduto prima, per la seconda volta consecutiva ai mondiali Under 20.



ITALIA-NORVEGIA 1-1

Marcatori: 62’ Haland (R), 83’ Kean



Italia (4-3-1-2): Plizzari, Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli (Candela 54’), Frattesi, Tonali, Gabbia, Scamacca (Kean 64’), Zaniolo (Melegoni 4’ di rec), Pinamonti (C). All: Nicolato. A disp: Cerofolini, Brignola, Capone, Del Prato, Mallamo, Marcucci,



Norvegia (3-4-3). Faye Lund, Borchgrevink, Fredriksen (Hauge 84’), Østigård (C), Kitolano, Nordli (Markovic 57’), Vetlesen, Børkeeiet, Christensen, Botheim, Håland. All. Johansen. A disp. Ødegaard, Brynhildsen, Mickelson, Myhre, Salte, Svendsen, Vinjor

Arbitro: Dallas (SCO); Assistenti: Lazic (BIH) e Härsing (EST)

Note: Spettatori: 634. Ammoniti: Zaniolo, Haland, Scamacca, Vetlesen, Gabbia, Tonali, Zanandrea, Brignola



I gironi del Campionato Europeo Under 19



Gruppo A: Finlandia, Portogallo, Norvegia, ITALIA

Gruppo B: Turchia, Ucraina, Francia, Inghilterra



*Calendario, risultati e classifica del Gruppo B



Lunedì 16 luglio

Norvegia-Portogallo 1-3

Finlandia-ITALIA 0-1



Giovedì 19 luglio

Finlandia-Norvegia 2-3

Portogallo-ITALIA 2-3



Domenica 22 luglio

ITALIA-Norvegia 1-1

Portogallo-Finlandia 3-0



Classifica: ITALIA 7 punti, Portogallo 6, Norvegia 4, Finlandia 0

Italia e Portogallo qualificate alle semifinali



Giovedì 26 luglio

Semifinali (a Vaasa) e play off migliori terze (a Seinajoki) per qualificazione al Mondiale Under 20 in Polonia nel 2019



Domenica 29 luglio

Finale a Seinajoki (ore 17.30 italiane, 18.30 locali)



*Le prime due classificate del girone si qualificano per le semifinali, in un torneo che mette in palio anche 5 posti per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2019 in Polonia: le 4 semifinaliste e la vincitrice dello spareggio tra le terze classificate dei due gironi prenderanno parte al Mondiale in programma dal 25 maggio al 16 giugno dell'anno prossimo.