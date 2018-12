Entusiasmo e fair play al 1° Mundialito Academy

Il torneo di calcio giovanile organizzato in collaborazione tra Ceparana e Torino F.c.

Bolano - Si è concluso domenica 16 Dicembre 2018 il 1° Mundialito delle Academy organizzato da Asdc Ceparana Calcio in collaborazione con TORINO FC.

Il Torneo riservato alle annate 2009-2010 si è svolto nell’intera giornata di domenica al mattino e nel pomeriggio.

Nonostante la pioggia le tribune del Cipriano Incerti hanno accolto oltre 450 persone che hanno assistito con calore e passione a una bellissima giornata di sport, all'insegna dell'educazione e dei valori che solo il calcio giovanile sa restituire.

Grandi emozioni e tanto divertimento per i ragazzi che sul campo hanno dato vita ad ottime prestazioni tecniche ma esemplari nel comportamento e nell’educazione.

Tra le tante cose positive, accadute ci piace sottolineare che gli organizzatori dell’Asdc Ceparana Calcio coordinati da Marco Regina allenatore e collaboratore ufficiale del Torino Fc Academy hanno fatto svolgere cinque partite in contemporanea, in completo silenzio senza alcuna indicazione da parte dei mister ai propri giocatori, chiedendo a tutto il pubblico di non incitare o commentare alcuna azione dei ragazzi, ma applaudire solo in caso di gol o di gesti tecnici degni di nota, una esperienza rara, unica e stupenda, un insegnamento che Asdc Ceparana Calcio riproporrà ed estenderà a tutte le proprie annate.

Il Torneo come da regolamento si è svolto senza vinti e vincitori, di seguito le squadre che hanno partecipato alla manifestazione:

Annata 2009 - Ceparana Rosso, Ceparana Nero, Monsummano Giovani Granata, Baia Alassio, Castelvetro Blu, Team Crociati, Castelvetro Giallo, Propontedecimo

Annata 2010 - Ceparana Nero, Team Crociati Giallo,Castelvetro, Ceparana Rosso, Propontedecimo, Monsummano Blu, Team Crociati Blu, Monsummano Bianco, Vallecrosia



Gli osservatori della società piemontese, hanno potuto visionare molti giovani talenti in orbita Torino e toccato ancora una volta con mano la grande organizzazione del club rossonero che tra mille difficoltà e con il solo sostegno dei propri addetti porta avanti con passione e sacrificio quotidiano un progetto di crescita sportivo e umano.

Inoltre è stato presentato ufficialmente con la supervisione delle sessioni di allenamento del Torino F.C. Academy il 3° CEPARANA DAY CAMP 2019 che si svolgerà a Ceparana dal 01.07 al 06.07.2019.

Al Day Camp possono partecipare tutti i ragazzi/e dai 6 ai 16 anni di età che amano il calcio e

desiderano vivere una settimana da protagonisti con allenatori selezionati, e tanti nuovi compagni

di avventura. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria o visitare

http://www.facebook.com/campuscalcioceparana



Prossimo appuntamento trasferta a Torino nei giorni del 09 e 10 febbraio 2019 per sedute tecniche, torneo e visione della gara di campionato di serie A Torino – Udinese.



Asdc Ceparana Calcio ringrazia per la collaborazione: Ristorante Chez Des Amis – trattoria pizzeria Nuovo Capatò- trattoria e pizzeria Vecchia Napoli - Lombardi Riccardo Falegnameria.