Entra nel vivo il campionato Under 19 Regionale

Campi principali il San Desiderio di Genova ed il Cimma di La Spezia dove sono in programme le sfide Goliardicapolis - Sammargheritese e Don Bosco - Molassana Boero.

La Spezia - Lo spettacolo del campionato Under 19 di Eccellenza entra sempre più nel vivo con la sedicesima giornata, la terza del girone di ritorno. Un turno ricco di sfide interessanti che prenderà il via questo pomeriggio con l'atteso big match tra la Goliardicapolis e la Sammargheritese in programma al San Desiderio di Genova alle ore 15 e si concluderà alle ore 18:15 con la sfida tra l'Angelo Baiardo ed il Superba Calcio, nel mezzo l'altro big match di giornata tra il Don Bosco Spezia Calcio ed il Molassana Boero che si giocherà al Cimma di La Spezia alle ore 17:45. Interessanti sono anche le sfide di bassa classifica tra l'ANPI Casassa ed il Canaletto Sepor e tra il Busalla Calcio e il Magra Azzurri. Reduce dalla sconfitta subita nel derby spezzino contro i salesiani, il Valdivara 5 Terre sarà ospite della Caperanese, fanalino di coda del campionato, per una partita che i bianco azzurri devono vincere per non rischiare di sprofondare nella zona rossa della classifica. Chiude la giornata la sfida del Comunale di Cogorno tra il Real Fieschi e la capolista Athletic Club Liberi. Di seguito le designazioni arbitrali ed il programma completo.



ANPI Casassa – Canaletto Sepor, 25 Aprile di Genova ore 16:15. Arbitro Corellino di Genova

Angelo Baiardo – Superba Calcio, Strinati di Genova ore 18:15. Arbitro Sdino di Genova

Busalla – Magra Azzurri, Grondona di Genova ore 16:45. Arbitro Dell'Imperio di Novi Ligure

Caperanese – Valdivara 5 Terre, Daneri di Chiavari ore 16:30. Arbitro Figone di Chiavari

Don Bosco – Molassana Boero, Cimma di La Spezia ore 17:45. Arbitro Garbusi di La Spezia

Goliardicapolis – Sammargheritese, San Desiderio di Genova ore 15:00. Arbitro Touita di Genova

Real Fieschi – Athletic Club Liberi, Comunale diCogorno ore 16:30. Arbitro Brignole di Chiavari



Classifica: Athletic Club Liberi 35; Molassana Boero 32; Goliardicapolis, Angelo Baiardo 29; Sammargheritese, Don Bosco Spezia Calcio 26; Valdivara 5 Terre 21; Superba Calcio, ANPI Casassa 20; Magra Azzurri 19; Canaletto Sepor 14; Real Fieschi 11; Busalla 8; Caperanese 5.