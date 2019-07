Enrico Secondini alla guida della formazione dei 2010 del Don Bosco

La Spezia - Fumata bianca in casa Don Bosco Spezia Calcio per quanto riguarda la guida tecnica in vista della prossima stagione della formazioni giovanile dei 2010. Ad allenare la compagine rossonera, come in una sorta di piacevole dèjà-vu, sarà Enrico Secondini, tecnico che già in passato ha guidato una formazione del settore giovanile salesiano. Dopo la trionfale cavalcata con la formazione del Canaletto Sepor della passata stagione, Secondini abbraccia nuovamente i colori rossoneri. “ Sono felice di poter tornare sulla panchina del Don Bosco Spezia Calcio – afferma il giovane tecnico spezzino – Permettimi di ringraziare il Canaletto Sepor e soprattutto la dirigenza del Don Bosco Spezia Calcio che mi ha fortemente voluto”. L'ultimo pensiero è per i bimbi del Canaletto Sepor: “Si conclude il mio percorso con voi – afferma con un filo di commozione - Abbiamo condiviso gioie, vittorie, sconfitte. Abbiamo imparato a collaborare, a crescere, ad essere sportivi nel vero senso della parola. Per ogni mia parola, per ogni mio discorso, alla base c'è sempre stato l'obiettivo di crescere insieme. Avete tutte le potenzialità per crescere e arrivare dove volete: nel calcio e nella vita. Il calcio vi forma, a volte duramente,ma è un modo come un altro per capire che nella vita bisogna collaborare. Io vi saluto come allenatore, ma sappiate tutti che per voi ci sarò sempre. Perché è con voi che una parte di me è cresciuto e migliorato”.