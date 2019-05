E' partito al "Tanca" il memorial Alfonso Pistone del Canaletto

La Spezia - Ha preso il via al campo “Tanca” di fronte ad una grande cornice di pubblico il 1° Memorial “Alfonso Pistone”, prestigioso torneo che il Canaletto Sepor ha voluto dedicare ad uno dei più rinomati allenatori che il calcio spezzino abbia mai espresso, un maestro insostituibile di tecnica per decenni per le migliaia di giovani leve che sono passati sotto le sue mani.

La prestigiosa rassegna inserita nel “Giugno Canarino 2019” arrivato alla 30^ edizione è riservata alle scuole calcio spezzine e delle province limitrofe vede al via ben 70 formazioni, suddivise in ben 8 categorie.

Ecco le squadre partecipanti.

Esordienti 2006. Gir.A: Canaletto A, San Marco, Sesta G.; gir.B: Don Bosco, Aullese, Colli; gir.C: Tarros S., Pontremolese, Canaletto B.

Esordienti 2007. Gir.A: Canaletto A, Santerenzina, Massarosa, Pontremolese, Ceparana; gir.B: Canaletto B, Sesta G., Tarros, La Foce, Aullese. Pulcini 2008. Gir.A: Canaletto A, Massese, Santerenzina, Monti; gir.B: Canaletto B, Valdivara, Tarros, Levante, Ceparana.

Pulcini 2009. Gir.A: Canaletto A, La Foce B, Don Bosco B, Filvilla, Levante; gir.B: Canaletto B, La Foce A, Nave, Colli A, San Marco; gir.C: Don Bosco A, Spezia, Follo, Valdivara, Colli B. Pulcini 2010. Gir.A: Canaletto A, Santerenzina, Ricortola, Colli; gir.B: Canaletto B, Aullese, Borgo, Don Bosco, Nave. Primi Calci 2011. Gir.A: Canaletto A, A.Pianazze, Levante; gir.B: Canaletto B, Nave, Ceparana. Piccoli Amici 2012. Gir.A: Canaletto, Follo, Valdivara, A.Pianazze B; gir.B: A.Pianazze A, Magra A., Forte Dei Marmi. Piccoli Amici 2013. Gir.A: Canaletto A, A.Pianazze, Don Bosco; r.B: Canaletto B, Levante, Ceparana.



Ecco i primi risultati.

Pulcini 2009: Canaletto A-La Foce B 11-0 (Mattiuzzo 4, Pieroni 4, Barbieri, Simonelli, Memia), Don Bosco B-Filvilla 2-7 (Mangano 2; Ballestracci 3, Bertoncini, Olivieri, Sarr 2), Don Bosco A-Spezia 0-4 (Baccini 2, Viaggi, autorete), Canaletto B-La Foce A 2-7 (Lorenzelli, Natali; Bouzie, Cerretti, Bollentini, Coli, Kokaj 2, Marotta), Colli B-Follo 2-2 (Bernardini, Paolini; Orlandi, Ciampi), San Marco-Canaletto B 5-3 (Petrocchi, Ribolini, Guarneri, Bassila 2; Bassila, Tonelli, Pettinaroli), Nave-Colli A 0-9 (Bedini 3, Petrov, Marsili, Batca, Caria, El Fallah, Righetti).

Pulcini 2008: Santerenzina-Monti 4-1 (Perrone, Melosci, Cidale; Tonelli),

Canaletto A-Massese 3-2 (Ardenghi, Carletti, Ditillo; Antonioni),

Canaletto B-Valdivara 0-14 (Fanti 4, Lupi, Morini, Sondrio 4, Vernazzani 4).

Piccoli Amici 2011: Canaletto A-A.Pianazze 1-4 (Maggiali; Pallatroni Scamporrino 2 Rossi), Canaletto B-Nave 2-2 (Castiello 2; Mozzachiodi 2),

Primi calci 2010: Ricortola-Colli 2-5 (Pasku, Lleshi; Coluccia, Colla 2, Bassino, Landucci), Canaletto B-Aullese 1-1 (Pisani; Ouardi ).

Piccoli Amici 2012: Valdivara-A.Pianazze 0-0, Canaletto-Follo 2-3 (D’Ippolito, Cappelli; Bondielli, autorete, Torrini)

Piccoli Amici 2013: Canaletto A-A.Pianazze 9-0 (Harusha 5, Camolei 2, Mola, Prestia), Canaletto B-Levante 1-5 (Candela; Logoluso 3, autorete, Bello).

La rassegna continua oggi con le gare dei 2006 a partire dalle 17.30: Don Bosco-Aullese, Tarros-Pontremolese, Sesta Godano-Canaletto A