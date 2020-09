E' nato il Beverino Giovani

Beverino ( SP ) - In un momento storico segnato da una forte crisi che ha coinvolto, calcisticamente parlando, molte società sportive spezzine, regionali e nazionali, una crisi dovuta principalmente all'improvvisa pandemia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, la nascita di una nuova realtà calcistica non può non rendere felice gli appassionati del mondo del pallone, anche perchè essa può sicuramente essere una fonte di ispirazione, per cui il senso di appartenenza, la partecipazione e l'amicizia sono simboli e bandiere che non si possono ammainare nemmeno in questo momento di difficoltà. Con questi sani principi è nata una nuova realtà calcistica in terra spezzina, nello specifico nel Comune di Beverino dove da anni ci sono le società dell'Intercomunale Beverino e del Valdivara 5 Terre. Infatti, nei giorni scorsi è stato ufficializzata l'iscrizione al campionato Under 19 di 2° Livello della società Beverino Giovani. “Con immensa soddisfazione nel Comunicato Ufficiale nr. 13 del 17.09.2020 – si legge in una nota stampa apparsa sulla propria pagina facebook - l’Asd Beverino Giovani è Ufficialmente iscritta al Campionato Juniores U19 di secondo Livello. Un doveroso è immenso ringraziamento va ai Dirigenti, agli Atleti e ai Genitori che hanno permesso la realizzazione di questo strepitoso progetto. Adesso, ovviamente nelle condizioni di giusta sicurezza, e sperando di tornare presto a fare ciò che più amiamo al Mondo, la parola va al campo e ai protagonisti delle killer Ducks”.