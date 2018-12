E' iniziata ieri l'edizione 2018 del torneo "Natale Canarino"

La Spezia - E’ decollata al campo “Tanca” l’ottava edizione della manifestazione “Natale Canarino 2018”, la prestigiosa rassegna natalizia organizzata dal Canaletto Sepor in collaborazione con la Federcalcio e Aia spezzina, per ricordare dirigenti che hanno fatto la storia della gloriosa società canarina.

In campo ben 63 compagini della nostra provincia e delle zone limitrofe che si daranno battaglia fino al prossimo 14 gennaio.

Per il trofeo “Gualtiero Vaccarini” riservato ai Giovanissimi 2004”

in campo per il girone A, Canaletto A, Santerenzina e Ceparana, per il

girone B Canaletto B, Don Bosco e San Marco.

Nove squadre se la giocheranno per il trofeo “Sergio Cappagli” riservato ai “Giovanissimi 2005”, per il girone A, Canaletto A, Poggioletto e Santerenzina, per il girone B, Canaletto B, San Marco e Ceparana, per il girone C, Tarros, Casarza Ligure e Follo. Negli Esordienti 2006 che si contenderanno il trofeo dedicato al compianto custode del campo “Tanca”. Ilio Montegriffo. in campo per il girone A, Canaletto A, Valdivara, Nazzano e Levante 2017, per il girone B, Canaletto B, Tarros, Arci Pianazze e Follo. Molto agguerrito il campo con ben dodici partecipanti per il trofeo dedicato a Cesare Mori, presidente onorario dei canarini: nel girone A, Canaletto A, Ricortola, Colli Ortonovo e Don Bosco, nel girone B, Canaletto B, Poggioletto, Aullese e Ceparana, nel girone C, Sestri Levante, Arci Pianazze, Academy Livorno e Tarros.

Per il trofeo “Pietro Ivani” riservato ai “Primi Calci 2010”, nel girone A, Canaletto A, Ceparana e Magra Azzurri, nel girone B Colli Ortonovo, Nave, Aullese e Tarros; nei Primi Calci 2001 in campo nel girone A, Canaletto A, La Foce, Levante e Don Bosco, nel girone B, Canaletto B, Borgo Foce e Luni. Infine per i Primi Calci 2001 che se la vedranno per il Memorial dedicato a Egidio Rossi abbiamo, nel girone A,

Canaletto, Santerenzina e Arci Pianazze B, nel girone B, Don Bosco, Borgo Foce A., La Foce e nel girone C, Arci Pianazze A, Turano e. Mamas. Per i Piccoli Amici 2013, nel girone A, Canaletto, Levanto, Turano, nel girone B, Tarros, Magra Azzurri e Levante.

Oggi il programma prevede: alle 17.30 Canaletto A-Don Bosco (2007), alle 18.30 Ricortola-Colli (2007). Nel campo a 5 dalle 16.30 Canaletto-La Foce (2011), La Foce-Don Bosco (2012), Levante-Tarros (2013), Levanto-Canaletto (2013).

Sabato alle 15.10 Santerenzina-Canaletto A (2005), alle 16.20 Canaletto B-Don Bosco (2004), alle 17.30 Tarros-Casarza L. (2005), alle 18.30 Ceparana-Canaletto B (2005). Nel campo a 5 dalle 15: Levante-Canaletto A (2011), Luni-Canaletto B (2011), Nave-Aullese (2010), Canaletto-Santerenzina (2012).

Domenica: alle 9.30 Canaletto B-Ceparana (2007), Sestri Levante-Arci Pianazze (2007), Nazzano-Canaletto A (2006). Nel campo a 5: dalle 10 Ceparana-Magra Azzurri (2010), Don Bosco-la Foce (2011), Turano-Mamas (2012).