Don Bosco "pigliatutto" al memorial Papocchia

La Spezia - Va in archivio la 7^ edizione del Memorial “Enzo Papocchia”, torneo di calcio giovanile organizzato dall' US Don Bosco Spezia e dedicato ai Pulcini delle annate 2009 e 2010. Nell'ormai classico appuntamento, con gare disputate sul terreno di gioco del DLF, quest'anno a farla da padrone è stato proprio il club salesiano che si è imposto in entrambe le categorie.



Nei Pulcini 2009, i due gironi di qualificazione hanno visto accedere alle semifinali Don Bosco Rosso, Don Bosco Nero, Magrazzurri, Colli Ortonovo, Canaletto e Pianazze. Il Don Bosco Nero di Dennis Maggiani si è imposto sulle Pianazze per 3-0 grazie alle reti di Meleqi, Fazi e Pintus mentre il Don Bosco Rosso allenato da Ermes Rubertelli ha avuto la meglio sui Colli Ortonovo per 5-1 con doppietta di Mangano e le reti di Vargas, Zakaria oltre ad un'autorete. Nella terza semifinale netta vittoria del Canaletto sul Magrazzurri.



In finale il “derby” salesiano tra Don Bosco Nero e Don Bosco Rosso è stato vinto in rimonta dalla squadra di Dennis Maggiani per 3-2 (Pontali e Rodriguez per i rossi, Pintus, Beltrano e Vitiello per i neri). Successivamente il Canaletto ha sconfitto il Don Bosco Rosso per 5-0 ma nella gara decisiva si è dovuto arrendere al Don Bosco Nero con il medesimo risultato, 5-0 (tripletta di Capponi, Pintus e Beltrano).



Questi i risultati dei triangolari finali:



Girone Argento: Pianazze-Colli Ortonovo 3-1; Colli Ortonovo-Magrazzurri 3-0; Pianazze-Magrazzurri 7-1



Girone Oro: Don Bosco Nero- Don Bosco Rosso 3-2; Canaletto-Don Bosco Rosso 5-0; Don Bosco Nero-Canaletto 5-0



Classifica finale: 1.Don Bosco Nero, 2.Canaletto, 3.Don Bosco Rosso, 4.Pianazze, 5.Colli Ortonovo, 6.Magrazzurri, 7.Levante, 8.Follo





Anche nei Pulcini 2010 il Don Bosco è stato grande protagonista con i bimbi allenati da Enrico Secondini in grande spolvero fin dalle battute iniziali del torneo. In semifinale il Don Bosco Rosso ha avuto la meglio sulle Pianazze per 10-1 (a segno Danubio, Pisani, Terzi, Squatrito, De Simone, De Bernardi, D'Onofrio, Ciampi), risultato che ha qualificato i rossoneri al triangolare finale con Tarros e Spezia. Nel primo match grande equilibrio tra Don Bosco e Tarros e 2-2 finale (Signanini e De Simone i marcatori del Don Bosco) con successo della squadra di Secondini per 5-4 ai rigori. Nella seconda partita la Tarros si è imposta sullo Spezia per 2-0 e nella gara di chiusura il Don Bosco ha superato lo Spezia per 7-4 con le firme di Signanini, De Simone, Pisani ed Aquilani.



Di seguito i risultati dei triangolari finali:



Girone Argento: Colli Ortonovo-Pianazze 4-3 dcr; Levante-Pianazze 1-0; Levante-Colli Ortonovo 3-0



Girone Oro: Don Bosco-Tarros 5-4 dcr; Tarros-Spezia 2-0; Don Bosco-Spezia 7-4



Classifica finale: 1.Don Bosco, 2.Tarros, 3.Spezia, 4.Levante, 5.Colli Ortonovo, 6.Pianazze