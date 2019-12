Don Bosco Spezia, ottimo secondo posto per i piccoli di mister Secondini

La Spezia - Anche quest'anno il Don Bosco Spezia Calcio ha fatto un grande lavoro con il proprio settore giovanili, basti pensare le quattro formazioni che sono impegnate nei campionati regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, e può ritenersi più che soddisfatto. Un lavoro, in realtà, che va vanti da diverse stagioni e per il quale la società rossonera e il suo presidente, Gianfranco Franceschi, possono andare fieri. L'ultimo successo in ordine di tempo è quello dei piccoli 2010 di mister Enrico Secondini capaci di ben figurare nel torneo nazionale “Ricci”, l'importante manifestazione di calcio giovanile organizzato dalla società del Colli Ortonovo e disputato al Centro Nave di Castlenuovo Magra, chiudendo di fatto al secondo posto dietro alla società professionista della Fiorentina e davanti alle formazioni toscane dell'Accademy Livorno e dell'Empoli.



Il cammino rossonero - Nel girone di qualificazione, disputato con la formula all'italiana, i piccoli salesiani hanno vinto contro il Ponzano per 4-0, dove sono state decisive le reti di Danubio, D'Onofrio, Squatrito e Signanini, Limite Capraia 3-1, grazie alle reti di Pisani, Terzi e Signanini, e l'atteso derby spezzino contro lo Spezia Calcio, quest'ultimo sconfitto 4-1 grazie alla doppietta di Danubio e alle singole di Pisani e Signanini.. Nel girone finale i salesiani hanno disputato tre partite superlative, vincendo contro l'Accademy Livorno per 2-1, in rete Pisani e Signanini, per poi ripetersi contro l'Empoli, sconfitto 5-0 con la doppietta di Aquilani e la tripletta del solito Signanini, mentre l'unica sconfitta è stata quella rimediata contro la Fiorentina per due reti a zero, dove però i rossoneri hanno avrebbero meritato qualcosa in più.



Il commento del tecnico rossonero “ Nonostante io sia un mister pignolo, posso dire con estrema franchezza che i miei ragazzi hanno affrontano questo torneo disputando tutte le partite in modo impeccabile, sia sotto l'aspetto tecnico sia soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. Resta in rammarico per la sconfitta subita contro la Fiorentina, dove per altro abbiamo ricevuto dallo staff viola i complimenti perchè alla fine i miei ragazzi hanno giocato alla pari con quelli toscani. Cosa mi aspetto per il proseguo della stagione? Mi aspetto di migliorare ancora, nonostante vedo che la squadra sta migliorando allenamento dopo allenamento. Però, sia chiaro, non dobbiamo fermarci agli applausi presi a Castelnuovo Magra e dobbiamo continuare a lavorare. Permettimi di ringraziare i genitori che ci hanno seguito e sostenuto”. Queste le parole del tecnico Secondini.



La rosa rossonera: Aquilani Antoni, Ciampi Jacopo, D'Onofrio Antonio, Danubio Filippo,De Simone Marco, Pisani Angelo, Signanini Ruben, Squatrito Cristiano, Terzi Christian. Allenatore: Secondini Enrico.





Girone di qualificazione

Spezia Calcio – Don Bosco Spezia Calcio 1-4 ( Danubio 2, Pisani, Signanini)

Limite Capraia – Don Bosco Spezia Calcio 1-3 ( Pisani, Terzi, Signanini )

Ponzano – Don Bosco Spezia Calcio 0-4 ( Danubio, D'Onofrio, Squatrito, Signanini)

Girone Finale

Don Bosco Spezia Calcio – Accademy Livorno 2-1 ( Pisani, Signanini )

Empoli – Don Bosco Spezia Calcio 1-5 ( Aquilani 2, Signanini 3)

Fiorentina – Don Bosco Spezia Calcio 2-0

Classifica Finale: Fiorentina, Don Bosco Spezia Calcio, Accademy Livorno e Empoli