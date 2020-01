Don Bosco Spezia Calcio, un rientro da protagonista per Matteo Canali

La Spezia - Un anno di assenza dai campi di calcio a causa di un infortunio, è un periodo troppo lungo per chi come lui ama il gioco del calcio. Un lungo calvario che finalmente è finito, buttato definitivamente dietro le spalle. Matteo Canali, che di ruolo fa il portiere della formazione Under 17 del Don Bosco Spezia Calcio, è tornato finalmente a indossare i guanti assaporando nuovamente l'adrenalina che il calcio, e lo sport ingenerale, ti regala. Un rientro da protagonista sul quel campo che l'aveva visto per l'ultima volta. Infatti, nella vittoria del Don Bosco Spezia Calcio all'Andersen di Sestri Levante contro il Rivasamba c'è tanto di suo, grazie a tre strepitosi interventi che hanno salvato i salesiani e soprattutto hanno permesso di conquistare una bella vittoria.



“E' rientrato li dove aveva lasciato: sul campo del Rivasambala stagione scorsa sembrava dovesse lasciare il calcio per un lungo periodo, ma con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto sin da quando, ancora piccolo, già guidava la sua squadra tra i pali, ha ripreso il percorso bruscamente interrotto – afferma il dirigente rossonero Luca Massini - In una stagione cosparsa di mille vicissitudini è stato un enorme piacere riabbracciarlo e rivederlo tra i pali. Sarà, insieme a Taggiasco, il nostro valore aggiunto per il girone di ritorno”. Il calcio giovanile spezzino, ma anche quello regionale, da domenica scorsa ha nuovamente un protagonista. In bocca al lupo, Matteo.





A cura di Juri Lertora