Don Bosco Spezia Calcio, un gradito ritorno nel settore giovanile

La Spezia - Parafrasando una nota canzone di Antonello Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ebbene, dopo svariati anni, lo stato maggiore del settore giovanile del Don Bosco Spezia Calcio è riuscito a portare nuovamente in rossonero l'allenatore Paolo Rossi, fresco vincitore del torneo delle Delegazioni riservato alle rappresentative dei Giovanissimi, che allenerà la formazione dei Giovanissimi 2005.

“ Si tratta infatti di un atteso ritorno, avendo già in passato Paolo Rossi allenato squadre del Don Bosco Spezia Calcio, di una persona che riteniamo di alta professionalità e profondo conoscitore e personaggio di spicco nel panorama del calcio giovanile spezzino- affermano dalla sede del club salesiano- La scelta di Paolo Rossi si pone nell'ottica dell'obbiettivo della nostra società di porre al centro del nostro progetto, il settore giovanile, accrescendo le professionalità e le competenze degli allenatori e dei tecnici. Da alcuni anni infatti il Don Bosco Spezia Calcio si pone come obbiettivo quello di valorizzare i ragazzi anche per un futuro inserimento in prima squadra".

Sentito al telefono Paolo Rossi ci ha confermato di essere contento del ritorno al Don Bosco Spezia Calcio, e ringrazia la dirigenza della società per la scelta fatta sul suo nome, impegnandosi a fare il meglio possibile per la stagione entrante.