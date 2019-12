Don Bosco Spezia Calcio, impresa dei Pulcini 2010 di mister Secondini!

La Spezia - Ci sono delle giornate che per un motivo o per l'altro rimangono impresse nella mente ed il 22 dicembre 2019, per i bambini della formazione dei Pulcini 2010 del Don Bosco Spezia Calcio, sarà una di quelle. Sarà un giorno da raccontare tra i banchi di scuola, in famiglia e tra gli amici del parco perché quel giorno è andata in onda una grande impresa per il calcio salesiano e spezzino, I ragazzi di mister Enrico Secondini, infatti, hanno trionfato nel prestigioso torneo “Christmas Cup Neroazzurra 2019”, importante kermesse di calcio giovanile organizzata dalla società professionista del Pisa 1909, dove erano presenti le società dell'Empoli, Olmoponte, Perugia, Camaiora, Arezzo Academy e Spezia, oltre ovviamente alla società neroazzurra. I “SecondiniBoys”, che erano inseriti nel girone A con Pisa, Empoli e Olmoponte, hanno conquistato l'accesso alla fase finale grazie alle tre vittorie conquistate dove spiccano quelle centrate contro il Pisa ( 3-1 ) e Empoli ( 2-0 ). Nel girone finale hanno pareggiato uno a uno contro l'Arezzo Academy per poi vincere nuovamente contro l'Empoli per due reti a zero e travolgere il Perugia con un secco tre a zero, che di fatto regala ai rossoneri il gradino più alto del podio. Dopo l'ottimo secondo posto conquistato nel torneo Ricci, dove ricordiamo i rossoneri hanno chiuso dietro alla Fiorentina, quello in terra toscana era una sorta di prova del nove. Esame che è stato superato alla grande grazie alla grande maturità offerta dai ragazzi di mister Secondini, che hanno dimostrato una preparazione sia a livello atletico che tattico molto importante. Questa la rosa che è scesa sul campo del centro sportivo Zara di Pisa: Aquilani Antonio, Baudone Mattia, Ciampi Jacopo, D'Onofrio Antonio, Danubio Filippo, De Bernardi Massimo, De Simone Marco, Pisani Angelo, Signanini Ruben, Squatrito Cristiano e Terzi Christian. Allenatore: Secondini Enrico.





Girone A

Pisa – Don Bosco Spezia Calcio 1-3

Olmoponte – Don Bosco Spezia Calcio 0-1

Empoli - Don Bosco Spezia Calcio 0-2

Girone Finale

Arezzo Academy – Don Bosco Spezia Calcio 1-1

Empoli – Don Bosco Spezia Calcio 0-2

Perugia – Don Bosco Spezia Calcio 0-3

I marcatori rossoneri: Pisani 7 reti; Danubio e De Simone 2 reti; Squatrito 1 rete.





A cura di Juri Lertora