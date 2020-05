Don Bosco Spezia Calcio, confermato il direttore sportivo Mario Bucchi

La Spezia- Attraverso una nota ufficiale, il Don Bosco Spezia Calcio comunica la prosecuzione del rapporto con il direttore sportivo del settore giovanile Mario Bucchi. L’interessato sentito in merito alla riconferma ci ha lasciato la seguente dichiarazione:

“Prima di tutto ringrazio il Don Bosco Spezia Calcio per avermi dato la possibilità di proseguire anche per la stagione 2020/21 nel ruolo di responsabile del settore giovanile. Purtroppo la situazione d’emergenza Covid ha interrotto per questa stagione tutte le attività agonistiche, pertanto stiamo lavorando per programmare la stagione 2020/21, con la speranza che possa iniziare nei modi e nei tempi giusti. E’ chiaro che finchè non si troverà una soluzione al virus il calcio giovanile sarà praticato in futuro privilegiando la sicurezza dei ragazzi e di tutte le figure attorno a loro”.