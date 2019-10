Don Bosco Spezia Cacio, Franceschini: “Felice per la qualificazioni delle nostre formazioni”

La Spezia - Grande soddisfazione per il settore giovanile del Don Bosco Spezia Calcio che è riuscito a piazzare tutte e quattro le formazioni giovanili Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 nei prossimo campionati regionali. Un risultato importante che sottolinea la grande attenzione del club salesiano verso il settore giovanile. Una grande soddisfazione soprattutto per il presidente Giancarlo Franceschini, che nei giorni scorsi ha rilasciato una dichiarazione sul profilo ufficiale di facebook: “Esprimo una grande soddisfazione per la nostra società arrivata dal nostro settore giovanile dove ci siamo qualificati, per la fase regionale, con tutte le squadre che hanno partecipato alle fase eliminatoria (Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14) . Un ringraziamento va al Direttore Sportivo Mario Bucchi ai mister: Ravecca (2003), Bertini (2004), Rossi (2005) Devivo e Lombardi (2006) e a tutti i dirigenti addetti che hanno svolto le loro mansioni in maniera volontaria e altamente professionale. In bocca al lupo a tutte le squadre per la fase finale consci di aver centrato l'obbiettivo massimo prefissato”.