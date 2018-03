Don Bosco Sp e Follo si propongono capolista fra gli Esordienti 2005

La Spezia - Insieme all’immancabile Spezia e qualche recupero permettendo, sono Don Bosco e Follo rispettivamente nel girone dove si gioca a 11 in campo per squadra (insieme appunto agli “aquilotti”) e in quello in cui si gioca a 9, a proporsi come capoclassifca nei due campionati dell’annata 2005 della categoria Esordienti. Ciò, almeno secondo classifica classica, in attesa che dalla federcalcio arrivi quella che tiene conto di “fair play” ecc. ecc. Allenati persino da un trio, comprendente il Responsabile del loro “vivaio” Davide Papadhopulli, i salesiani che sono guidati anche da Enzo De Vivo e Alessandro Lombardi. Sicura la loro partenza in quella che è, come noto, la seconda fase della competizione dopo quella chiusasi a Natale. Di seguito il parco-giocatori rossonero dove il dirigente accompagnatore è Pietro Gigante….



Portieri: Simone Contini, Nicolò Libori, Bryan Papadhopulli, Matteo Prencipe, Graziano Savani.

Difensori: William Asllani, Marco Barite, Marco Donadeo, Daniele Gigante, Edoardo Pellegrinelli, Michele Rusca, Martino Savani, Cristian Tamberi, Daniele Tonlorenzi.

Centrocampisti: Stefano Comandatore, Leonardo Falli, Gregorio Maresca, Andrea Palmieri, Michael Paolini, Matio Pini, Luca Portoghese, Manuel Sciambra.

Attaccanti: Giacomo Aluisini, Tommaso Carletti, Andrea Giacchetti, Greti Gila, Kevin La Piana, Giacomo Miglioranza, Franc Myrto, Tommaso Strappetti.



Non da meno i “folletti”, alla cui guida tecnica c’è il navigato Andreino Mori, coadiuvato da Andrea Di Martino; con Matteo Ferrari quale dirigente accompagnatore: anche loro in vetta all’indomani di una brillante prima fase. A seguire la “rosa” biancazzurra…



Portieri: Tommaso Bucchioni

Difensori: Luca Caracoi, Nicolò Ferrari, Jacopo Rebecchi, Bogdan Stoica, Luca Vené.

Centrocampisti: Lorenzo Bozzano e Massimiliano Talotta.

Attaccanti: Daniele Balsamo e Diego Scocchia.