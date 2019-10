Domenica prosegue la "Follo Cup" del Follo 2012

In arrivo al Follo Calcio la seconda “puntata” della Follo Cup, quella riservata all’annata 2010 (dopo quella adibita alla classe 2009) della categoria dei Pulcini, che peraltro chiude il primo periodo di tornei in questa stagione calcistica presso il club biancoblu di solo settore giovanile. Questo il programma alla Cittadella dello Sport follese: domenica prossima 13/10...

Girone A - Ore 9.30 Polis Genova-Psm Rapallo, 10.45 Pistoiese-Polis, 12 Pistoiese-Psg.

Girone B - Ore 9.55 Atletico Porcari-Follo, 11.10 Sampdoria-Follo, 12.25 Sampdoria-A. Precari.

Girone C - Ore 10.20 Tau-Spezia, 11.35 Venturina-Spezia, 11.35 Venturina-Tau.

Nel pomeriggio alle 14.30 via a un raggruppamento composto dalle terze classificate per l’assegnazione dei posti dal 7.o al 9.o, alle 14.55 avanti col gruppo costituito dalle seconde per l’attribuzione delle posizioni dalla 4.a alla 6.a e dalle 17 di scena le prime, ovviamente per la definizione del podio; premiazioni verso le 18.20.