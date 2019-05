Domenica la terza edizione del memorial "Giorgio Rebecchi"

Brugnato - Il “Sergio e Flavio Bonati” di Brugnato è pronto ad ospitare la terza edizione del menorial “Giorgio Rebecchi”, torneo di calcio giovanile organizzato dalla società del Brugnato in memoria dell'indimenticabile dirigente. Al via le formazioni dei Primi Calci 2011 del Brugnato, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Calcio 2012, Valdivara 5 Terre, La Foce e Sestri Levante, suddivise in due gironi da tre, che si daranno battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Di seguito il programma del torneo che prenderà il via domenica 2 giugno



Girone A: Brugnato, La Foce e Sestri Levante

Girone B: Don Bosco Spezia Calcio, Follo Calcio 2012 e Valdivara 5 Terre

Ore 10 Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 terre

Ore 10:25 Brugnato – Sestri Levante

Ore 10:50 Follo Calcio 2012 – Valdivara 5 Terre

Ore 11:15 La Foce – Sestri Levante

Ore 11:40 Don Bosco Spezia Calcio – Follo Calcio 2012

Ore 12:05 Brugnato – La Foce

Regolamento: al termine degli incontri si formeranno due giorni ( Oro e Argento ) di tre squadre ciascuno che si incontreranno fra loro con gare di solo andata 5 contro 5 con tempi da 10 minuti