Domenica a Follo il "Sergio Carpanese"

Follo - E’ il Memorial “Sergio Carpanese”, intitolato a colui che per tempo immemorabile fu indimenticabile custode delle strutture sportive locali, a chiudere al Follo Calcio la stagione dei tornei precampionato (ma più avanti ne seguiranno a iosa...). Si gioca domenica prossima 14/10 alla Cittadella dello Sport follese. Annata interessata quella 2009 della categoria dei Pulcini.

Si comincia alla mattina, con tre triangolari in cui chi perde la prima gara se la vede subito con la squadra che inizia per terza, che la vincente il primo match affronta invece per seconda. Questi i tre raggruppamenti: Girone A / Lavagnese, Legino e Spezia, con prima gara Spezia-Lavagnese alle ore 9.30; Girone B / Follo, Genoa e Porcari, con primo match Porcari-Follo alle 9.55; Girone C - Anpi Casassa, Livorno e Pergolettese, con primo incontro Livorno-Casassa alle 10.20.

Nel pomeriggio via a un gruppo composto dalle tre terze classificate alla mattina alle 14.30, a un altro costituito dalle seconde alle 15.45 e a uno con le prime, alle 17. Verso le 18.30 le premiazioni.

Nel frattempo si è consumata ivi la sezione della Follo Cup riservata alla classe 2007 della medesima categoria. A seguire i risultati.

Girone A

Livorno-Psm Rapallo 4-1, Psm-Audace Legnaia 4-2, Audace-Livorno 1-3.

Girone B

Lido di Camaiore-Spezia 1-0, Bogliasco-Lido 1-2, Spezia-Bogliasco 1-1.

Girone C

Porcari-Entella 0-9, Entella-Olimpic 0-0, Olimpic-Porcari 8-0.

Girone D

Follo-Carrarese 0-3, Venturina-Follo 4-0, Carrarese-Venturina 1-2.

Fase finale con le squadre ripartite secondo la posizione nella prima parte

Girone 1

Lido di Camaiore-Venturina 1-1, Livorno-Entella 2-0, Venturina-Livorno 1-1 e Lido di Camaiore-Entella 0-1.

Girone 2

Bogliasco-Carrarese 2-0, Psg Rapallo-Olimpic 1-0, Bogliasco-Psg 1-1 e Carrarese-Olimpic 1-2.

Girone 3

Spezia-Follo 5-0, Audace Legnaia-Porcari 1-1, Spezia-Audace 2-1 e Follo-Porcari 0-2.

Di seguito infine la classifica conclusiva.

Venturina, 2. Livorno, 3. Entella, 4. Lido di Camaiore, 5. Bogliasco, 6. Psm Rapallo, 7. Olimpic 1971, 8. Carrarese, 9. Spezia, 10. Audace Legnaia, 11. A. Porcari, 12. Follo.