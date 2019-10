Domani il Canaletto Sepor ricorda Eraldo Costa

La Spezia - Domani l’Usd Canaletto Sepor ricorda uno dei suoi allenatori e giocatori più prestigiosi con il Memorial “Eraldo Costa”, rassegna per Pulcini 2010 che si svolge al campo “Fuoricampo” di Rebocco. Eraldo Costa fu uno dei primi calciatori della storia del Canaletto, a vincere un titolo: nella stagione 1961/62 infatti si aggiudicò il primo di centinaia di allori della gloriosa bacheca canarina con il successo nel campionato provinciale Juniores superando la Fezzanese 2-1.

L’allenatore era il mitico Vittorio Braguzzi, il dirigente Ugo Questa, tutt’oggi presenti nella società gialloblu, i giocatori Biscioni, Fontana, De Martono, Costa; Cerrone, Ciladini, Rossi, Chiaramonti, Zurlo, Franci e Corsi. L’amato “Eraldo” guidò poi come allenatore anche le giovanili canarine per oltre un ventennio, tra i suoi successi il trionfo nella stagione 1985/86 nel campionato Pulcini dove muoveva i primi passi Gianluigi Buffon: in quella squadra anche Gabriele Sabatini ceduto al Milan e Salvatore Frijia alla Sampdoria. La rassegna vede nove squadre al via che si daranno battaglia sui sintetici di Rebocco.

Ecco il programma.

Campo A: alle 9.30 Canaletto-Ceparana, alle 10 la perdente con la Levante, alle 10.30 la vincente con la Levante, alle 11 Santerenzina-Calvarese, alle 11.30 la perdente con il Colli Ortonovo, alle 12.00 la vincente con il Colli Ortonovo. Campo B: alle 10 Arci Pianazze-Aulla Sport, alle 10.30 la perdente con lo Spezia, alle 11 la vincente con lo Spezia. Nel pomeriggio dalle 15 le finali e le premiazioni. Il triangolare di finale dalle 16.30 in poi.