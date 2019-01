Domani alla Pianta il I "Memorial Sergio Joly"

Il Canaletto Sepor ricorda con un torneo giovanile per i Pulcini 2008 lo storico dirigente "canarino" scomparso lo scorso anno. Al torneo parteciperanno anche Spezia Calcio e Carrarese Calcio con una formazione sottoleva

La Spezia - Un anno fa la morte di Sergio Joly, all’età di 86 anni, lasciava nello sconforto tutto il mondo del calcio dilettantistico spezzino. Joly storico dirigente del Canaletto Sepor per oltre un ventennio, è stato anche uno dei fondatori del Valdellora Portarocca nel 1988 dove è stato uno dei protagonisti della storica ascesa degli orange.

Il Canaletto Sepor del presidente Claudio Cerrone ne ricorda la figura con un torneo giovanile, proprio come avrebbe voluto lui che non si perdeva nemmeno una partita, fin dalle prime ore del mattino delle giovanili canarine. La rassegna a livello nazionale si svolge domenica nel centro sportivo della Pianta 310 con al collaborazione di Limonta Sport, di Locanda Alinò, Ri.C.El. di Matteo Salsi & C. di Vezzano Ligure e Good Job srl di Santo Stefano Magra. Nove le squadre partecipanti della categoria Pulcini 2008 con Carrarese e Spezia che parteciperanno sottoleva.

Ecco il programma: alle 9 Magra Azzurri-Canaletto blu, alle 9.30 Canaletto blu-Spezia, alle 10 Spezia-Magra Azzurri, alle 10.30 Canaletto giallo-Arci Pianazze, alle 11 Canaletto giallo-Carrarese, alle 11.30 Carrarese-Arci Pianazze, alle 12 Academy Livorno-Palleronese, alle 12.30 Valdivara 5 Terre-Ac.Livorno, alle 13 Palleronese-Validvara.

Nel pomeriggio dalle 15 le finali con il girone “Bronzo” per i posti dal 7° al 9° posto, dalle 16 il girone “Argento” per i posti dal 4° al 6° posto e dalle 17.30 il girone “Oro” per i primi tre posti finali.

L’organizzazione è della scuola calcio del Canaletto Sepor con in testa il responsabile Ugo Questa, il direttore tecnico Angelo Colletta, il responsabile delle manifestazioni Antonio Rufolo e i segretari Loredana Papa e Claudio Pierini che si avvalgono della collaborazione di Giacomo Neri, Alteo Bolognini, Paolo Danmotti, Costabile Comunale e Daniele Trentacoste.