Delegazione Provinciale, varato il piano dei recuperi dei campionati giovanili provinciali

La Spezia -Facendo seguito a quanto disposto con il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale della Spezia, si comunicano le modalità di recupero delle giornate di gara, dei sotto indicati Campionati e Tornei provinciali:







CAMPIONATO UNDER 19 SECONDO LIVELLO – GIR. C

Il campionato a margine, per cause di forza maggiore, osserverà un turno di riposo il 29 Febbraio p.v.. Lo stesso riprenderà il 07 Marzo p.v., con le gare della 8^ giornata di ritorno. Le gare della 7^ giornata di ritorno, programmate per il 29 Febbraio p.v., saranno recuperate in data da destinarsi.



CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

Il campionato a margine, per cause di forza maggiore, osserverà un turno di riposo nel fine settimana del 29 Febbraio – 01 Marzo p.v.. Lo stesso riprenderà il 07 Marzo p.v., con le gare della 4^ giornata di ritorno. Le gare della 3^ giornata di ritorno, programmate per il 29 Febbraio – 01 Marzo p.v., saranno recuperate in data da destinarsi.



CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

Il campionato a margine, per cause di forza maggiore, osserverà un turno di riposo nel fine settimana del 29 Febbraio – 01 Marzo p.v.. Lo stesso riprenderà il 07 Marzo p.v., con le gare della 6^ giornata di ritorno. Le gare della 5^ giornata di ritorno, programmate per il 29 Febbraio – 01 Marzo p.v., saranno recuperate in data da destinarsi.