Coppa del Presidente, la Tarros Sarzanese di De Biasi conquista la finale

Petrucci: "Sono orgoglioso di questi ragazzi, che stanno disputando una stagione fantastica".

Sarzana ( SP ) - Grande entusiasmo in casa Tarros Sarzanese per l'ennesimo traguardo raggiunto da una formazione del Settore giovanile, da sempre fiore all'occhiello della società rossonera. Infatti, i rossoneri di Alessandro De Biasi hanno conquistato la finale della Coppa del Presidente, importante manifestazione organizzata dal Comitato ligure, grazie alla doppia vittoria contro la formazione genovese del Borgoratti. Dopo la vittoria in terra genovese, decisa la doppietta del fortissimo Nicola Marte, i rossoneri si conferma con lo stesso identico risultato anche nella partita di ritorno grazie ai gol realizzati da Melis, centrale difensivo classe 2003, e dall'attaccante Salku. Entusiasta Oreste Petrucci, responsabile del settore giovanile rossonero: “ Dopo aver conquistata l'accesso alla fase finale regionale del campionato Under 17, i ragazzi di De Biasi hanno conquistato con merito la finale di questo importante torneo regionale, dove si giocheranno il tutto e per tutto nell'attesa finale contro la fortissima Unione Sanremo. Permettimi di fare i complimenti ai ragazzi, ai dirigenti Marianelli e Vassale, oltre chiaramente a mister De Biasi e al preparatore atletico Balderi; un binomio che da anni centra obbiettivi dopo obbiettivi con professionalità, gioco ma anche con tanto lavoro e soprattutto umiltà”. Questi i ragazzi a disposizione di mister De Biasi per la gara col Borgoratti:.Santini, Forfori, Sottoriva, Marianelli, Melis (2003) Cantore, Lenzi (2003) Benedetto, Micheli, Marte, Salku, Ferrari, Sarti, Tartarini (2003) Fazio (2003) Maenza (2003) Maurelli (2003) Assenti: Menotti, impegnato con la rappresentativa Ligure al Torneo delle Regioni, oltre agli infortunati Lattuada, Tomellini, Dabroja e Bello. Influenzato Vassale, mentre Metta era squalificato.