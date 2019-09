Continuano i tornei giovanili del Magra Azzurri

Al Don Bosco Spezia il Torneo di Fine Estate che il Settore giovanile del Magra Azzurri ha organizzato per l’annata 2012 della categoria Piccoli Amici.



Questi i risultati



Magra Azzurri - Don Bosco Spezia 0-2, Levante-Cantera Massese 3-1, Magra Azzurri-Levante 2-0, D. Bosco Sp-Cantera 3-0, Magra Azzurri-Cantera 5-0, D. Bosco Sp-Levante 3-1, Colli Ortonovo-Luni 3-1, Arci Pianazze-Follo 0-6, Colli O.-Follo 2-2, A. Pianazze-Luni 0-0, Colli-Pianazze 2-0, Follo-Lun 4-2.



Poi nel pomeriggio ulteriori due raggruppamenti sulla base dei risultati della mattina…

Girone Oro

D. Bosco-Magra Azzurri 5-1, Follo-Colli 5-3, D. Bosco-Follo 5-0, Magra Azzurri-Colli 0-3, D. Bosco-Colli 5-1, Follo-Magra Azzurri 3-3.

Girone Argento

Levante-Cantera 3-0, Luni-Pianazze 1-2, Levante-Luni 1-1, Cantera-Pianazze 0-0, Levante-Pianazze 0-0, Cantera-Luni 2-2.



Sempre alla Madonnetta, in arrivo ora altro evento per la classe 2013, a seguire il programma.

Venerdì 20/9: ore 17.45 Ceparana-Colli Ortonovo e Levante-Tarros Sarzanese, 18.10 Tirrenia-Magra Azzurri e San Marco Avenza-Cantera Massese, 18.30 Ceparana-Tirrenia e Cantera-Tarros, 18.50 Magra Azzurri-Colli e Levante S. Marco Avenza, 19.10 Ceparana-Magra Azzurri e Cantera-Levante, 19.30 Colli-Tirrenia e Tarros-S. Marco.



Una settimana dopo, venerdì 27, Girone Oro per le migliori classificate nella fase preliminare e Girone Argento per le altre; a partire dalle ore 17.45.