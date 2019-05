Continuano a pieno ritmo i tornei giovanili del Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Tornei giovanili calcistici e così sia in questo periodo, alla Madonnetta di Ponzano, al Magra Azzurri. Cominciamo coi più recenti risultati del Memorial “Tino Sacco” intitolato all’indimenticato ex dirigente del “Magra” già giocatore della Freccia Azzurra; Don Bosco Spezia-Tarros Sarzanese 3-0, Colli Ortonovo-Arci Pianazze C 1-0, A. Pianazze B-Magra Azzurri 2-1, Pianazze A-Cantera Massese 0-2, D. Bosco Sp-Pianazze A 3-5.

Questo il prossimo turno mercoledì 29/5: D. Bosco-Cantera e Pianazze A-Tarros alle ore 17.30 e Pianazze B-Pianazze C e Colli Ortonovo-Magra Azzurri alle 18.10.



Ed ecco invece la prossima giornata del Memorial “Bruno Baudone”, altro ex calciatore della Freccia Azzurra poi dirigente al Santo Stefano, in programma martedì 28/5…



Girone Bianco / Ore 17.45 Magra Azzurri-Don Bosco, 18.15 Magra Azzurri – La Foce, 18.40 Don Bosco-La Foce.



Girone Blu / Ore 17.45 Colli Ortonovo-La Foce, 18.15 Colli Ortonovo-Canaletto Sepor, 18.40 La Foce-Canaletto Sepor (La Foce partecipa con due squadre).