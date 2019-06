Concluso il memorial "T. Sacco" del Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - All’ Arci Pianazze B il Memorial “Tino Sacco” organizzato, per l’annata 2012 della categoria calcistica dei Piccoli Amici, dal Magra Azzurri a Ponzano. Ora Memorial “Pacini”, venerdì prossimo 14/6 con finali domenica 16 (per la classe 2013) a chiudere la stagione dei tornei giovanili del “Magra”; ecco intanto come sono andate alla Madonnetta le finali del “Sacco”…



Girone Oro



Pianazze B-Magra Azzurri 2-1, Cantera-Tarros 7-0, Pianazze B-Cantera 2-1, Magra Azzurri-Tarros 0-1, Pianazze B-Tarros 3-0, Magra Azzurri-Cantera 0-6.



Classifica: Arci Pianazze B punti 9, Cantera Massese 6, Tarros Sarzanese 3, Magra Azzurri 0.



Girone Argento



Colli-Pianazze C 0-1, D. Bosco Sp-Pianazze A 1-5, Colli-D. Bosco Sp 0-5, Pianazze C-Pianazze A 0-6, Colli-Pianazze 0-3, Pianazze C-D. Bosco Sp 1-3.



Classifica: Arci Pianazze A punti 0, Don Bosco Spezia 6, Arci Pianazze C 3, Colli Ortonovo 0.