Concluso a Ceparana il torneo intitolato ad Antonello Carpanese

Nella categoria 2009 hanno trionfato i padroni di casa del Ceparana, nella categoria 2008 il torneo è andato al San Marco Avenza

Bolano - Si è concluso domenica 07 Ottobre la prima edizione del Trofeo Antonello Carpanese, organizzato da Asdc Ceparna Calcio Società affiliata Torino F.c. Academy in collaborazione con Adf Ceparana Calcio Amatori.

“Anto” indimenticato amico e Presidente di entrambe le società calcistiche in periodi diversi, ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità di Ceparana, la sua passione per lo sport e l’amore verso i bambini, il suo impegno verso il prossimo sono valori che tutti noi vogliamo continuare a portare avanti questo il messaggio che le due società organizzatrici hanno voluto divulgare per tutta la durata del torneo.

Il trofeo è stato riservato alle categorie Pulcini 2008 e Pulcini 2009.

Queste le squadre partecipanti per l’annata 2009: Ceparana Rosso, Ceparana Nero, Don Bosco Spezia, Levante 2017, Nave, Academy Tirrenia.

Mentre per l’annata 2008: Ceparana Rosso, Ceparana Nero, San Marco Avenza, Pontremolese, Filvilla, Tarros, Follo, Canaletto.

Le fasi eliminatorie e le finali si sono svolte sui terreni sintetici dell'impianto sportivo Cipriano Incerti.

Nella categoria pulcini 2009 si sono imposti i padroni di casa del Ceparana battendo il Don Bosco Spezia. I ragazzi del Ceparana sono stati premiati da Gianluca Fasano ex calciatore professionista, sempre disponibile e sensibile alle attività del settore giovanile della società rossonera, queste le sue parole “Ho avuto modo di assistere a un torneo di ottimo livello tecnico, giocato all’insegna dell’educazione e di un ottimo spirito sportivo”.

Mentre nella categoria pulcini 2008 il San Marco Avenza ha superato la Pontremolese, qui a premiare è stato il Sindaco del comune di Bolano Alberto Battilani il quale ha avuto parole di elogio per le società organizzatrici e per tutti i partecipanti.

Asdc Ceparna Calcio Società affiliata Torino F.c. Academy e Adf Ceparana Calcio Amatori ringraziano La Locanda L’Ombrosa e la società Epos per la preziosa collaborazione nell’organizzazione del torneo. Inoltre vogliono ringraziare pubblicamente tutti i familiari di Antonello Carpanese per aver donato all’ Asdc Ceparna Calcio una divisa da gioco.

L’ appuntamento è al prossimo anno per la seconda edizione.