Comunicato stampa Tarros Sarzanese

Sarzana ( SP - Con un comunicato stampa apparso sulla propria pagina di Facebook, la Tarros Sarzanese si difende dalle pesanti accuse di razzismo: "Dopo i vari articoli che accusavano un nostro genitore di aver proferito frasi razziste nei confronti di un bambino della squadra avversaria e anche di essersi scagliato contro la rete di recinzione in modo violento, la nostra società verificando la reale dinamica dei fatti può dire in modo certo che i genitori dei nostri ragazzi si sono comportati in modo corretto ed esemplare. La persona che avrebbe tenuto un tale comportamento sarebbe un ragazzo di 15 anni, precedentemente tesserato presso la nostra società ma già allontanato dai nostri responsabili per fatti di minor rilevanza ma contrari al nostro codice etico. La cosa che ci ha fatto più male è aver letto sulla stampa accuse nei confronti di un genitore e il nome della nostra società affiancato, senza sapere realmente cosa fosse accaduto e solo perché questo tipo di notizie aiutano a dare risalto. Ribadiamo che la nostra società è da sempre contraria a qualsiasi forma di violenza e di razzismo e che nel caso di comportamenti non idonei da parte di propri tesserati se ne è sempre presa la responsabilità. Dichiariamo anche con fermezza che la nostra società non permetterà più che qualsivoglia mezzo di stampa possa pubblicare cose non veritiere che possano ledere la nostra immagine".