Comunicato del Valdivara 5 Terre sui fatti accaduti nella partita contro la Sammargheritese

Beverino (SP) - In riferimento ai fatti accaduti nella partita del campionato regionale Under 16 tra le formazione della Sammargheritese e del Valdivara 5 Terre, la società spezzina ha rilasciato una comunicato stampa di smentita sul proprio sito.



Il comunicato- "In riferimento all'articolo uscito questa mattina dal sito Tuttocampo.it sezione Liguria, l'ASD Valdivara 5 Terre respinge ogni tipo d'accusa sulle presunta frase razziale, quest'ultima riportata sul comunicato redatto dal Comitato Regionale Liguria, anche perché se l'insulto c'è stato non è possibile stabilire da quale parte della tifoseria sia partito. Allo stesso tempo teniamo a precisare che l'aggressione fisica subita dal nonno di un nostro tesserato, per di più a seguito di decisione arbitrale a nostro favore ( calcio di rigore ), testimonia che l'ambiente ostile è stato generato dalla tifoseria di casa. Senza accusare nessuno e stigmatizzando ogni forma di violenza, sia verbale che fisica, l'ASD Valdivara 5 Terre deve difendere i propri tesserati. Oltretutto, a fine partita, il presidente della Sammargheritese, che ringraziamo pubblicamente, è sceso negli spogliatoi porgendo le proprie scuse ai nostri tesserati. Infine, ma non per questo memo importante, vogliamo sottolineare che dopo l'interruzione della partita le due squadre si sono accordate di scendere in campo per proseguire la partita in segno di protesta contro i tifosi sugli spalti.



A fronte della descritta situazione, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre, comunica che, a seguito i numerosi attacchi social e non, d'ora in avanti, non tollererà più alcun comportamento strumentale e denigratorio nei propri confronti, riservandosi di appellarsi agli organi competenti per la tutela della propria immagine e dei propri diritti".